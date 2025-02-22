İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna'da Adil Barış Çağrısı Yaptı

Sanchez, barış için güçlünün hukuku ve vahşi Batı hukukuna karşı çıkarak, Ukrayna'nın haklarını savundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:53
İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna'da Adil Barış Çağrısı Yaptı

İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna'da Barış İçin Adil ve Kalıcı Çözüm İstedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış çağrısında bulundu. "Barış, dayatmalardan uzak olmalı. Ne güçlünün hukuku ne de vahşi Batı hukuku." ifadeleriyle, savaşa son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyalist İşçi Partisi Kongresi

Sanchez, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi (PSOE)’nin Kastilya ve Leon özerk bölgesindeki kongresinde konuştu. Müzakere süreçlerinde Ukrayna ve Avrupa Birliği’nin dışlanmasını eleştirerek, "Ukrayna'nın barışı ve Avrupa'nın güvenliği empoze edilemez. Bunlar üzerinde Ukraynalılar ve Avrupalılarla anlaşmaya varılması gerekir." dedi.

Adil Barış Vurgusu

Sanchez, barışın çok taraflı düzeni, uluslararası hukuku ve ulusların egemenliğini koruması gerektiğini belirtti. "Saldırgana boyun eğmek, barış değil, geleceğe ve daha ciddi saldırılara yol açacaktır. Bu nedenle adil ve kalıcı bir barış için çalışalım." dedi.

Ukrayna Ziyareti ve Destek

24 Şubat'ta Ukrayna'ya gideceğini ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıklayan Sanchez, burada Ukrayna halkına desteğini yineleyeceğini ifade etti. Ukrayna'nın Avrupa Birliği’nin parçası olma arzusunu da kaydeden Sanchez, Rusya'nın bu nedenle saldırdığını savundu.

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