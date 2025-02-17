İspanya Başbakanı Sanchez: Ukrayna İçin Asker Göndermek Erken

İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna'ya Asker Göndermenin Erken Olduğunu Açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin barış için Ukrayna'ya asker göndermeye yönelik girişimlerinin "erken" olduğunu savundu. Sanchez, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın henüz sona ermediğini vurguladı.

Sanchez, ABD'nin öncülüğünde Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakereleri için bir şeylerin yolunda gitmeye başladığını belirtirken, Paris'te gerçekleştirilen acil zirve sonrası basında açıklamalarda bulundu. Bu zirveye katılan birçok Avrupalı lider arasında Ukrayna'nın durumu hakkında görüş ayrılıkları yaşandığına dair haberler çıkmıştı.

Savaş Devam Ettiği Sürece Destek Sürecek

Sanchez, "Bunu düşünmek için erken, henüz barışın koşulları oluşmadı. Ukrayna'da hâlâ savaş var. Orada ülkelerinin bağımsızlığını, güvenliğini, Avrupa modelini savunan askerler var," diyerek durumu özetledi. Ayrıca, Ukrayna'nın bağımsızlığı için uluslararası toplumdan, özellikle de Avrupa'dan desteğe ihtiyaç duyduğunu ekledi.

Başbakan, İspanya'nın bu savaş sürecinde üzerindeki sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. "İşgalci (Rusya) dışında kimsenin istemediği bu savaş devam ettiği sürece İspanya hükümeti olarak Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Kalıcı ve Adil Bir Barış Olmalı

Sanchez, ABD yönetimi tarafından başlatılan olası barış müzakerelerinin temel oluşturduğuna dikkat çekti. "Putin Rusya'sının kendisine yabancı toprakları ilhak etmesi ilk kez olmuyor. Bu barış görüşmelerini yeni bir sahte kapanışa dönüştüremeyiz. Kalıcı ve adil bir barış olmalı. Bu da Ukrayna ve AB'nin katılımını gerektiriyor," dedi.

Bu bağlamda, "Ukrayna'da bağımsızlıktan ve dolayısıyla barıştan bahsetmek, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğinden bahsetmek demektir. Bunlar aynı madalyonun iki yüzüdür," ifadelerini kullandı. Sanchez, Avrupa Birliği'nin oldukça belirleyici bir döneminden geçtiğini vurguladı.

Savunma Harcamaları Arttırılacak

Başbakan ayrıca, İspanya hükümetinin savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın %2'sine çıkarma taahhüdünde bulundu. "Savunma ve güvenliğe daha fazla harcama yapılabilmesi için mali kuralların değiştirilmesi gerekecek," bu sözlerle durumu netleştirdi.

Paris Zirvesi'nde Birlikteliğin Önemi

Başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen Ukrayna konulu gayriresmi güvenlik zirvesinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen gibi birçok lider yer aldı. Ayrıca, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantıya katıldı.