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İspanya Başbakanı Sanchez, Venezuelalı Muhalif Lider Gonzalez İle Görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez ile Madrid'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:06
İspanya Başbakanı Sanchez, Venezuelalı Muhalif Lider Gonzalez İle Görüştü

İspanya'dan Venezuela'ya Destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 8 Eylül tarihinde Madrid'e getirilen Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez ile başkentte önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Moncloa'daki başbakanlık konutunda basına kapalı şekilde yapıldı.

Başbakan Sanchez'in Açıklamaları

Sanchez, görüşmenin ardından X platformu'nda yaptığı açıklamada, "İspanya'nın insani bağlılığını ve Venezuelalılarla dayanışmasını göstererek Edmundo Gonzalez'e sıcak bir karşılamayla ülkemize hoş geldin diyorum. İspanya, demokrasi, diyalog ve kardeş Venezuela halkının temel hakları adına çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Siyasi Sığınma Talebi

Edmundo Gonzalez'in İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunması bekleniyor. Sánchez, ana muhalefet partisi PDP'nin önergesi sonrası Gonzalez'i kabul etti fakat bu kararın yalnızca sembolik değer taşıdığına dikkat çekti.

Venezuela'dan Sert Tepki

İspanya'daki gelişmelerin ardından, Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, İspanya ile tüm ilişkilerin kesilmesini önerdi. Rodriguez, İspanyol hükümetine yanıt olarak diplomatik, ekonomik ve ticari ilişkilerin derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Gonzalez'in Arka Planı

Edmundo Gonzalez, 28 Temmuz 2023'te Venezuela'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayıydı. Seçim sonuçlarının Nicolas Maduro tarafından kazanıldığının açıklanmasının ardından, Gonzalez hile yapıldığını savunarak sonuçların geçersiz sayılmasını talep etti. Gonzalez hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle Venezuela'da bir yakalama kararı bulunmaktaydı.

Maduro'nun Üçüncü Zaferi

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, 29 Temmuz'da Maduro'nun %51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu. Ancak, muhalefet koalisyonu bu sonuçları reddetti. İspanya hükümeti de Venezuela seçimlerinin doğrulanmasını beklediklerini açıkladı.

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