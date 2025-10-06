İspanya Büyükelçiliği İstanbul'da Gazze İçin Flamenko Gecesi (9 Ekim)

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, tüm geliri Gazze halkına bağışlanacak 'Filistin İçin Hep Birlikte ve Rüzgar Kadar Özgür' flamenko gösterisini 9 Ekim'de AKM'de düzenliyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:45
İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği İstanbul'da Gazze için flamenko gösterisi düzenliyor

"Filistin İçin Hep Birlikte ve Rüzgar Kadar Özgür" 9 Ekim'de AKM'de sahnelenecek

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen yardım etkinliği 9 Ekim tarihinde saat 20.00'de İstanbul'da gerçekleşecek.

Elçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik İspanya'nın Muğla Fahri Konsolosluğu ile ortaklaşa organize ediliyor ve başlığı "Filistin İçin Hep Birlikte ve Rüzgar Kadar Özgür" olarak duyuruldu.

Etkinlikten elde edilen tüm bilet gelirleri, trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Türk Kızılayı aracılığıyla doğrudan Gazze halkına bağışlanacak.

AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek gösteride 13 şarkıcı ve dansçı geleneksel flamenko performansı sunacak. Gösteri, flamenkonun özünü oluşturan gitar, şarkı ve dansa duyulan derin saygı ve sevgiyi yansıtacak şekilde tasarlandı.

İki bölümden oluşan program, farklı bölge ve geleneklerin şarkı formlarını içerecek; biletler ise internet üzerinden satışa sunuluyor.

Gösterinin sanatsal organizasyonu, Sevilla (Endülüs) merkezli ve flamenkonun korunması, öğretilmesi ile tanıtımına adanmış kar amacı gütmeyen kuruluş Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı tarafından yürütülüyor.

