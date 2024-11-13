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İspanya'da 8 Özerk Bölgede Şiddetli Yağış Alarmı: Evler Tahliye Ediliyor

İspanya'da 8 özerk bölgede şiddetli yağış alarmı verildi, tahliyeler başladı. 222 can kaybı ve 14 milyar avro yardım paketi açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:05
İspanya'da 8 Özerk Bölgede Şiddetli Yağış Alarmı: Evler Tahliye Ediliyor

İspanya'da Şiddetli Yağış Alarmı

İspanya'nın 8 özerk bölgesinde, Yerel Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), sel ve su baskınlarına karşı şiddetli yağış alarmı vererek, bazı bölgelerde metrekareye 180 litreye kadar yağışın beklenildiğini açıkladı.

Malaga'da Tahliyeler Başladı

Özellikle Malaga'da, nehir kıyısındaki Guadalhorce kasabasında, yaklaşık 3 bin kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. AEMET, Endülüs ve Katalonya bölgelerindeki Tarragona şehrine yönelik de kırmızı alarm uyarısı yaptı.

Diğer Bölgelerdeki Uyarılar

Kuzeydeki Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile merkezi Kastilya-La Mancha bölgelerinde de turuncu alarm verilerek, şiddetli yağış ve fırtına uyarıları yapıldı.

Yerel Acil Durum Planları Aktif

Endülüs özerk yönetim hükümeti, Granadada 48, Malagada 29 ve Almeriada 4 olmak üzere toplamda 81 belediyede "Bölgesel Yerel Acil Durum Planını" devreye soktu.

Okullarda Tatil Kararı

Valensiya'da, 11 Kasım'da eğitime başlayan okullar, mevcut kötü hava koşulları nedeniyle iki gün boyunca açık kaldıktan sonra bir günlüğüne tatil edildi.

Can Kayıpları ve Yardım Paketleri

29 Ekim'deki sel felaketinin ardından toplam 222 can kaybı kaydedilirken, 32 kişi kayıp listesinde yer alıyor. İspanyol hükümeti, afetzedelerin yaralarını sarmak ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro değerinde iki yardım ve önlem paketi açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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