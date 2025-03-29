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İspanya'da 80'den Fazla Kentte Filistin İçin Gösteriler Düzenlendi

İspanya genelinde 80'den fazla şehirde, Filistin'de kalıcı barış çağrısı için geniş katılımlı gösteriler yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 21:21
İspanya'da 80'den Fazla Kentte Filistin İçin Gösteriler Düzenlendi

İspanya'nın 80'den fazla kentinde, Filistin'de kalıcı barış talebiyle gösteriler gerçekleştirildi. Başkent Madrid başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanında toplanan İspanyollar, "Filistin'deki soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği "Savaşı Durdur" hareketinin düzenlediği etkinlikte, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi ve masum sivillere yönelik artan saldırılar protesto edildi. Açıklamada, bu cinayetlerin kınandığı vurgulandı.

Göstericiler, Filistin bayrağının yanı sıra "Katil Netanyahu", "Filistin'e özgürlük" ve "Barış" yazılı pankartlar taşıdı. Organizasyon, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısını tekrarlayarak, insan haklarına yönelik saldırıların hiçbir gerekçesinin olamayacağını ifade eden bir manifestoya imza attı.

Madrid'deki gösterinin merkezi ise Reina Sofia Müzesi oldu. İspanyol sanatçılar Javier Fesser, Benito Zambrano, Fernando Colomo ve aktris Athenea Mata gibi isimler de eyleme destek verdi. Gösterilerde, İsrail ordusunun Batı Şeria'da "Başka Toprak Yok" belgeselinin yönetmenlerinden Hamdan Ballal’a yapılan saldırı kınandı.

Etkinlikte, ünlü ressam Pablo Picasso'nun İspanya İç Savaşını anlattığı "Guernica" tablosuna atıfta bulunarak, İspanyol grafiti sanatçıları tarafından yapılan 16 metrelik eserler sergilendi.

Okunan manifestoda, "Yaptıklarımızın hiçbir işe yaramadığını, kültürün gerçeği değiştirmediğini" belirten ifadelerle birlikte, "Başka Toprak Yok" filmiyle kazanılan Oscar ödülünün, Filistin'deki sanatçıların susturulmaya çalışıldığını kanıtladığı vurgulandı. "Her susturulmak istenen sanatçı için bizden yüz kişi ayağa kalkacak" denildi.

Öte yandan, 30 Mart Filistin Toprak Günü vesilesiyle yarın tekrar Madrid ve diğer büyük şehirlerde gösteriler düzenleneceği duyuruldu.

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