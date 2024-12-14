İspanya'da Almanya'ya Karşı İsrail'e Silah Satışına Protesto

İspanya'da Almanya'nın Silah Satışı Protesto Edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de, "Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı" adlı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde, Almanya'nın İsrail'e silah satışını sürdürmesi kınandı. Protestocular, Gazze'deki soykırıma ortak oldukları iddiasıyla Almanya'ya karşı seslerini yükseltti.

Protesto Gösterisi

Göstericiler, Almanya'nın Madrid Büyükelçiliği önünde toplanarak, büyükelçilik demir parmaklıklarına "Almanya'nın silahları Gazze'de öldürüyor" yazılı pankart astı. Eylemde, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatının 2023'te 232 milyon avroya ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Aktarılan verilere göre, Almanya'nın silahları, İsrail'e gelen silahların yüzde 27,5'inin kaynağını oluşturuyor.

Almanya'ya Çağrı

Protesto sırasında okunan manifestoda, Almanya’nın destek vermesinin, İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırım kampanyasını sürdürmesini mümkün kıldığına dikkat çekildi. Eylemciler, Almanya'nın soykırımı devam ettiren ve savaş suçu işleyen bir devlete destek vermesinin kınandığı bildirildi.

İspanyollar, Almanya'nın uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, İsrail'in soykırımcı politikasına destek vermekle suçladı. Bu bağlamda, manifestoda "Alman devleti, Filistin halkına karşı soykırımın suç ortağı ve sorumlusudur" ifadelerine yer verildi.