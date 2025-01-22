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İspanya'da Azınlık Sol Koalisyona İlk Yara: Junts'tan Ret Oyu

İspanya'nın azınlık sol koalisyon hükümeti, Junts partisinin ret oyu ile Meclis'te önemli üç kanun teklifini geçiremedi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:12
İspanya'da Azınlık Sol Koalisyona İlk Yara: Junts'tan Ret Oyu

İspanya'nın Azınlık Sol Koalisyon Hükümeti Zor Durumda

İspanya'da Kasım 2023'ten bu yana yönetimde olan azınlık sol koalisyon hükümeti, ayrılıkçı Katalonya için Birlik (Junts) partisinin ret oyu ile ilk kez milletvekillerinden zarar gördü. Junts, sosyalistlerin liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol görüşlü partilerin birleşimi olan Sumar partisinin yönetimine karşı destek vermekten vazgeçti.

Junts'un Hükümete Desteği Kesildi

Junts lideri Carles Puigdemont, 2017 yılında hakkında tutuklama kararı olduğu için Belçika'ya kaçmıştı. Kendisi, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetle müzakereleri sonlandırdıklarını belirtmişti. Bu durum, azınlık hükümetinin Meclis'te oylanan emekli aylıkları ile sosyal yardımların artırılması, kamu ulaşımı yardımları ve Valensiya'daki sel felaketi mağdurlarına yönelik destek gibi üç önemli kanun hükmündeki kararnameyi geçirememesine neden oldu.

Junts'un Meclis'teki Etkisi

Meclis'te yalnızca yedi milletvekili bulunan Junts, azınlık hükümetinin kaderini değiştirebilecek bir etkiye sahip. Junts, 2025 yılı bütçesine de destek vermiyor. Yerel basında yapılan yorumlara göre, Junts'un tutumu, mevcut siyasi dengelere ciddi zarar vermeye başladı ve erken seçim ihtimalini güçlendirebilir.

PSOE'den Eleştiriler

Koalisyonun büyük ortağı PSOE, ana muhalefetteki sağ görüşlü Palm Partisi (PP)'ni hedef alarak, "Emekli aylıklarının yükseltilmesine neden hayır oyu verdiniz, İspanyollara açıklayın?" şeklinde eleştirilerde bulundu. İspanya'da en düşük emekli aylığı şu anda 783 avro iken, hükümet bu rakamı %6'lık bir artışla 830 avro'ya çıkarmayı planlıyordu.

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