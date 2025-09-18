İspanya'da Binler İsrail'in Gazze Politikalarını 'Soykırım' Diyerek Protesto Etti

Barselona, Valensiya, Mayorka, Bilbao ve Madrid'de binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto ederek ambargo, boykot ve ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:00
İspanya'da Binler İsrail'in Gazze Politikalarını 'Soykırım' Diyerek Protesto Etti

İspanya genelinde yüzlerce gösteri: Binler 'Soykırım' iddiasıyla sokakta

İspanya'nın Barselona, Valensiya, Mayorka, Bilbao ve Madrid gibi büyük kentlerinde binlerce kişi meydanlara çıkarak İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını 'soykırım' olarak nitelendirdi ve protesto etti.

Filistin'i destekleyen bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösterilerde katılımcılar, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını, İsrailli şirketlerin boykot edilmesini ve İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini talep etti. Eylemciler ayrıca Filistin halkına ve Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Barselona'da kitlesel yürüyüş

Gösterilerin en kalabalık toplandığı kent olan Barselona'da, kent merkezindeki Katalonya Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla Avrupa Birliği binasına kadar yürüdü. Katılımcılar 'Bu bir savaş değil, soykırım', 'Özgür Filistin', 'Katil İsrail' ve 'Direniş, özgürlük, adalet ve yeniden yapılanma' gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi ve 'Soykırımı durdurun' mesajı verdi.

Aynı kentte sabah saatlerinde öğrenciler de Filistin'e destek amacıyla bir gösteri düzenledi; gençler kısa süreliğine kent merkezinin en işlek caddelerinden olan Diagonal Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

İspanya genelinde bu tür İsrail karşıtı gösteriler son dönemde toplumun her kesiminde yoğun şekilde sürüyor. Eğitimden kültür ve sanata, spordan hukukçulara kadar geniş bir yelpazede vatandaşlar tepkilerini gösteriyor; neredeyse her gün Filistin yanlısı eylemler organize ediliyor.

İspanya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz

Hükümetler arası gerilim de tırmanmış durumda. İspanya hükümeti, 9 Eylül'de Gazze'deki soykırım gerekçesiyle İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıkladı. Bu kararın ardından iki ülke arasında karşılıklı açıklamalarla diplomatik kriz büyüdü.

Yaptırım sonrası gelişmelerde İspanya, Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e geri çekerken; İsrail, Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı almasının ardından Madrid Büyükelçisini geri çağırmış ve şu an için temsilciliği maslahatgüzar seviyesinde sürdürüyor.

Ayrıca, bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle engellenmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerinin cezalandırılması amacıyla uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

Devlet televizyonu RTVE de yönetim kurulunu toplayarak, 'İsrail'in çıkarılmaması halinde gelecek yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama ve bu yarışmayı canlı yayınlamama' kararı aldı.

