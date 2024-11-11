DOLAR
34,33 0,15%
EURO
36,57 0,73%
ALTIN
2.930,08 1,34%
BITCOIN
2.801.977,15 -3,09%

İspanya’da Dışişleri Bakanı Albares'in İstifası İsteniyor

Podemos partisi, Dışişleri Bakanı Albares'in İsrailli taraftarlara yönelik saldırıları kınamasından dolayı istifasını talep etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:34
İspanya’da Dışişleri Bakanı Albares'in İstifası İsteniyor

İspanya’da Dışişleri Bakanı Albares’in İstifası Talep Ediliyor

İspanya’nın koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisi, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 7 Kasım’da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in istifasını istedi.

Olaylar ve Kınama Açıklaması

Podemos’un Avrupa Parlamenteri Isa Serra, Madrid’de düzenlediği basın toplantısında, İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Maccabi taraftarlarına yönelik saldırıları kınayan bir açıklama yapmasını, bakanın istifa etmesi için yeterli bir neden olarak değerlendirdi.

Serra, “Nerede ve nasıl olursa olsun her türlü Yahudi karşıtlığını reddediyoruz,” diyerek Amsterdam’daki olayların boyutlarına dikkat çekti. Serra, “Filistin bayraklarını parçalayan, utanç verici ve sapkın sloganlar atan siyonist taraftarların görüntülerini hepimiz gördük,” ifadesini kullandı.

Albares’in Taktikleri Tahrik Ediyor

Serra, İspanya Dışişleri Bakanı’nın maç öncesi, sırasında ve sonrasında yaşananlara değinmeyerek “cellatlarla dayanışma gösterdiğini” belirtti. “Bu, tolerans gösterilemeyecek bir durumdur. İspanya hükümetinin siyonistleri desteklemeye devam etmesi utanç vericidir. Bu yüzden, soykırımı finanse ettikleri iddialarıyla Albares istifa etmek zorundadır,” dedi.

İsrailli Taraftarların Provokasyonları

İsrailli taraftarlar, Amsterdam'daki maçta Filistin destekçilerine saldırarak olay çıkarmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrailli taraftarların sokaklarda Filistin bayraklarını söküp, Arap kökenli taksicilere sopayla saldırdığı görüldü. Maç öncesinde, İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu sırasında ise ıslıklı protestolar gerçekleşti.

Gözaltılar ve Devam Eden Tartışmalar

Stadyum çevresinde ve sokaklarda Arap karşıtı ve Filistinlilere yönelik soykırım destekleyen sloganlar atan taraftarlarla ilgili olarak toplamda 63 kişi gözaltına alındı. Olayların ardından İspanya’daki tartışmalar derinleşirken, Albares’in istifası konusunda kamuoyunda büyüyen bir baskı olduğu görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Polise Saldırı: 1 Zanlı Tutuklandı, Yaralı Polis Durumu İyi
2
İsrail, Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısını Resmen Üstlendi
3
CHP'li Suiçmez, Noterlik Kanunu Teklifini Eleştirdi
4
Antalya'da Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
5
Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı
6
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
7
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak