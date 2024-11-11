İspanya’da Dışişleri Bakanı Albares'in İstifası İsteniyor

İspanya’da Dışişleri Bakanı Albares’in İstifası Talep Ediliyor

İspanya’nın koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisi, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 7 Kasım’da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in istifasını istedi.

Olaylar ve Kınama Açıklaması

Podemos’un Avrupa Parlamenteri Isa Serra, Madrid’de düzenlediği basın toplantısında, İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Maccabi taraftarlarına yönelik saldırıları kınayan bir açıklama yapmasını, bakanın istifa etmesi için yeterli bir neden olarak değerlendirdi.

Serra, “Nerede ve nasıl olursa olsun her türlü Yahudi karşıtlığını reddediyoruz,” diyerek Amsterdam’daki olayların boyutlarına dikkat çekti. Serra, “Filistin bayraklarını parçalayan, utanç verici ve sapkın sloganlar atan siyonist taraftarların görüntülerini hepimiz gördük,” ifadesini kullandı.

Albares’in Taktikleri Tahrik Ediyor

Serra, İspanya Dışişleri Bakanı’nın maç öncesi, sırasında ve sonrasında yaşananlara değinmeyerek “cellatlarla dayanışma gösterdiğini” belirtti. “Bu, tolerans gösterilemeyecek bir durumdur. İspanya hükümetinin siyonistleri desteklemeye devam etmesi utanç vericidir. Bu yüzden, soykırımı finanse ettikleri iddialarıyla Albares istifa etmek zorundadır,” dedi.

İsrailli Taraftarların Provokasyonları

İsrailli taraftarlar, Amsterdam'daki maçta Filistin destekçilerine saldırarak olay çıkarmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrailli taraftarların sokaklarda Filistin bayraklarını söküp, Arap kökenli taksicilere sopayla saldırdığı görüldü. Maç öncesinde, İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu sırasında ise ıslıklı protestolar gerçekleşti.

Gözaltılar ve Devam Eden Tartışmalar

Stadyum çevresinde ve sokaklarda Arap karşıtı ve Filistinlilere yönelik soykırım destekleyen sloganlar atan taraftarlarla ilgili olarak toplamda 63 kişi gözaltına alındı. Olayların ardından İspanya’daki tartışmalar derinleşirken, Albares’in istifası konusunda kamuoyunda büyüyen bir baskı olduğu görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.