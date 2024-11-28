İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı: 45 Bini Aştı

İspanya'nın Düzensiz Göçmen Sorunu Zirveye Çıktı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları ve doğusundaki Balear Adaları, 2023 yılı boyunca gelen düzensiz göçmenlerin sayısında önemli bir artış yaşadı. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl içerisinde adalara ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısı 45 bini geçerek rekor kırdı.

Göçmen İstatistikleri

1 Ocak - 15 Kasım 2023 tarihleri arasında Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı 39.910 olarak kaydedildi. Balear Adaları'na ise 1 Ocak - 28 Kasım tarihleri arasında 5.099 düzensiz göçmen geldi.

Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında, bu yıl Balear Adalarına gelen düzensiz göçmen sayısında üç katlık bir artış gözlemlendi.

Genel Durum

İspanya genelinde, 1 Ocak - 15 Kasım tarihlerinde ülkeye giriş yapan toplam düzensiz göçmen sayısının 54.216 olduğunu belirten Bakanlık, bu rakamın 2023'ün aynı dönemine göre %15,8 artış gösterdiğini bildirdi.

Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan tekne ve botlarla İspanya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin en çok tercih ettiği güzergah olan Kanarya Adaları ve Balear Adaları, bu yıl gelen göçmen sayısıyla dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.