İspanya'da Ekolojik Geçiş Bakanlığına Sara Aagesen Atandı

İspanya'da Ekolojik Geçiş Bakanı Değişikliği

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı olacak Teresa Ribera Rodriguez'in yerine yeni Ekolojik Geçiş Bakanı olarak Sara Aagesen'in atandığını duyurdu.

Teresa Ribera'nın Mirası

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptığı açıklamada, 2018'den bu yana Ekolojik Geçiş Bakanı olarak görev yapan Teresa Ribera'nın "iklim değişikliğine karşı mücadelede uluslararası bir referans olduğunu ve İspanya'nın bu alanda Avrupa'da lider olmasını sağladığını" vurguladı.

Bununla birlikte, 29 Ekim'de İspanya'da yaşanan sel felaketi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak seçiminde yaşadığı tartışmalar hakkında tereddütler bulunduğunu belirtti. Bu iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendiren Sanchez, Ribera'nın İspanya'nın yeşil enerjiye geçişte ve iklim politikalarında temel bir taş olduğunu savundu.

Sanchez, "Teresa Ribera, İspanya için bir kayıp ama tüm Avrupa için bir kazanç olacaktır." diyerek Ribera'nın önemine değindi.

Sara Aagesen'in Görev Süresi

İspanya'da 2020 yılından bu yana Ribera'nın yardımcısı olarak görev yapan Sara Aagesen, yeni Ekolojik Geçiş Bakanı olarak atandığını duyuran Sanchez, Aagesen'in Ekolojik Geçiş Bakanlığı'ndaki titizliği, profesyonelliği ve uzmanlık bilgisini sürdüreceğini ifade etti.

Aagesen, görevine başlayarak Kral 6. Felipe huzurunda İspanya Anayasası'na yemin etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.