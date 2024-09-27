DOLAR
34,18 -0,12%
EURO
38,07 0,62%
ALTIN
2.929,42 0,13%
BITCOIN
2.239.233,13 -1,21%

İspanya'da Filistin İçin Genel Grev Düzenlendi

İspanya'da sendikalar, Filistin'e destek için genel grev yaparak hükümete acil eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:36
İspanya'da Filistin İçin Genel Grev Düzenlendi

İspanya'da Genel Grev Heyecanı

İspanya'daki 200'den fazla sendika ve sivil toplum kuruluşu, "Filistin'deki soykırıma ve işgale karşı" başlıklı genel grev çağrısında bulundu. Ülke genelinde yapılan eylemler sırasında, başkent Madrid ile Barselona ve Bilbao gibi büyük şehirlerde gösteriler düzenlendi.

Öğrenciler de Söz Konusu

Üniversite öğrencileri, düzenlenen genel grev çerçevesinde ders bırakacaklarını duyurdu. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 1 yılını doldurmak üzere olduğu bu dönemde hükümete çağrıda bulunarak, "İsrail'in etnik temizliğe katılmaması için diplomatik, ticari ve askeri ilişkilerin kesilmesi gerekiyor" ifadesinde bulundular.

Carmen Arnaiz'in Açıklamaları

Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) Sosyal Faaliyetler Sekreteri Carmen Arnaiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir destek ile bu eylemi organize ettiklerini belirtti. Arnaiz, "İşçi sendikaları olarak yapabileceğimiz en büyük eylem genel grevdir ve bunu Filistinlilere destek için yaptık. Bu sembolik bir eylem olsa da anlamı oldukça büyük" dedi.

Türkiye'ye Bilgi ve Yatırım Çağrısı

Arnaiz, İspanya hükümetine vermek istedikleri mesajın, İsrail ile ilişkilerin kesilmesi olduğunu vurguladı. "İsrail insan haklarını ihlal ediyor ve soykırım yapıyor. Yatırımların yaşam, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere yapılması gerekir; silahlara değil" şeklinde konuştu.

Yasaklarla İfade Özgürlüğü

Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde Filistin'e destek gösterilerine getirilen yasakların "faşizm" olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurgulayan Arnaiz, bu durumda Avrupa'nın ifade özgürlüğü konusundaki tutumunun sorgulanacağını belirtti. "Soykırıma karşı düzenlenen bir gösteriyi yasaklamak korkunç bir şey" ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'daki Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda Gözaltı Sayısı 133'e Ulaştı
2
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Duygusal Açıklamalar
3
Bursa'da Genç Kayıplarıyla İlgili Dava Yeniden Görüldü
4
Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan İçin Acil Yardım Kampanyası Başlattı
5
Gündemdeki Haberlere Derinlikli Bir Bakış: 27 Eylül 2024
6
Eski Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Gerçekleşti
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor