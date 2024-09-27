İspanya'da Filistin İçin Genel Grev Düzenlendi

İspanya'da Genel Grev Heyecanı

İspanya'daki 200'den fazla sendika ve sivil toplum kuruluşu, "Filistin'deki soykırıma ve işgale karşı" başlıklı genel grev çağrısında bulundu. Ülke genelinde yapılan eylemler sırasında, başkent Madrid ile Barselona ve Bilbao gibi büyük şehirlerde gösteriler düzenlendi.

Öğrenciler de Söz Konusu

Üniversite öğrencileri, düzenlenen genel grev çerçevesinde ders bırakacaklarını duyurdu. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 1 yılını doldurmak üzere olduğu bu dönemde hükümete çağrıda bulunarak, "İsrail'in etnik temizliğe katılmaması için diplomatik, ticari ve askeri ilişkilerin kesilmesi gerekiyor" ifadesinde bulundular.

Carmen Arnaiz'in Açıklamaları

Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) Sosyal Faaliyetler Sekreteri Carmen Arnaiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir destek ile bu eylemi organize ettiklerini belirtti. Arnaiz, "İşçi sendikaları olarak yapabileceğimiz en büyük eylem genel grevdir ve bunu Filistinlilere destek için yaptık. Bu sembolik bir eylem olsa da anlamı oldukça büyük" dedi.

Türkiye'ye Bilgi ve Yatırım Çağrısı

Arnaiz, İspanya hükümetine vermek istedikleri mesajın, İsrail ile ilişkilerin kesilmesi olduğunu vurguladı. "İsrail insan haklarını ihlal ediyor ve soykırım yapıyor. Yatırımların yaşam, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere yapılması gerekir; silahlara değil" şeklinde konuştu.

Yasaklarla İfade Özgürlüğü

Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde Filistin'e destek gösterilerine getirilen yasakların "faşizm" olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurgulayan Arnaiz, bu durumda Avrupa'nın ifade özgürlüğü konusundaki tutumunun sorgulanacağını belirtti. "Soykırıma karşı düzenlenen bir gösteriyi yasaklamak korkunç bir şey" ifadesini kullandı.