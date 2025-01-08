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İspanya'da Franco'nun 50. Ölüm Yıl Dönümünde Tarihi Etkinlik

İspanya, diktatör Franco'nun 50. ölüm yıl dönümü için ilk resmi kutlama etkinliğini düzenledi. Başbakan Sanchez, aşırı sağa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:49
İspanya'da Franco'nun 50. Ölüm Yıl Dönümünde Tarihi Etkinlik

İspanya'da Franco'nun 50. Ölüm Yıl Dönümü İçin İlk Kutlama Etkinliği

İspanya, sol koalisyon hükümeti tarafından düzenlenen tarihi bir etkinlikle, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör Francisco Franco'nun 50. ölüm yıl dönümünü anmayı tercih etti. Bu kutlama, Franco'nun hatırasına adanmış ilk resmi etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Başbakan Sanchez'den Aşırı Sağa Uyarı

Etkinlik, Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde gerçekleştirildi. Başbakan Pedro Sanchez, burada yaptığı konuşmada, aşırı sağın yükselişine karşı duyduğu kaygıyı dile getirdi. Etkinliğe katılan pek çok bakan, Meclis ve Senato başkanı ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri yer alırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Pank Paresi (PP) ile Vox partileri etkinliğe temsilci göndermedi.

Sanchez, "İspanya özgürlükte" temasıyla düzenlenen etkinlikte, otoriter rejimlerin yeniden ortaya çıkma riskine dikkat çekerek, "Otoriterliğin çığlıklarını atanlar, İspanya'nın daha önce yaşadığı karanlık dönemleri unutmamızı istiyor" dedi.

Özgürlük ve Demokrasi Vurgusu

Başbakan Sanchez, etkinliklerde İspanyol toplumunun demokrasi ve özgürlük anlayışına bağlılığını pekiştirmek amacıyla yılda yüze yakın etkinlik düzenleneceğini belirtti. "Bu etkinlikleri, başardıklarımızı kutlamak ve genç nesillere demokrasi içinde yaşamanın önemini anlatmak için düzenliyoruz" diyen Sanchez, özgürlüklerin tehdit altında olduğunu da belirtmeden geçmedi.

Muhalefetten Tepkiler Geldi

Hükümetin düzenlediği etkinlikler konusunda ise muhalefetten sert eleştiriler geldi. Pank Partisi ve Vox, hükümeti "gündem değiştirmekle" ve Franco'yu kullanarak dikkatleri başka yere çekmeye çalışmakla suçladı. PP yetkilileri, hükümetin eylemlerinin "İspanyolların birlikteliğine zarar verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Juan Carlos'un Katılımı Polemik Yarattı

Eski Kral Juan Carlos'un etkinliklerin bazılarına katılabileceğine dair açıklama da tartışmalara neden oldu. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle İspanya'yı terk eden Juan Carlos, muhalefetteki Podemos partisi tarafından, "demokrasiyle ilgili bir etkinliğe katılmasının sadece bir utanç olacağı" şeklinde eleştirildi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör...

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör Francisco Franco'nun 50'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla "kutlama etkinliği" düzenledi. Etkinliğe, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (sol 2) de katıldı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör...

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör Francisco Franco'nun 50'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla "kutlama etkinliği" düzenledi. Etkinliğe, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (sol 2) de katıldı.

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