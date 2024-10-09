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İspanya'da Franco Rejimini Destekleyen Vakıflara Yasak Geliyor

İspanya, Franco dönemini savunan dernekleri yasaklamak için önemli bir yasa tasarısını Meclis'ten geçirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:45
İspanya'da Franco Rejimini Destekleyen Vakıflara Yasak Geliyor

İspanya'da Tarihi Bir Adım

İspanya, Francisco Franco'nun diktatörlük dönemine ait ideolojileri savunan vakıf ve dernekleri yasaklamak üzere önemli bir yasa tasarısını Meclis'te onayladı.

Savunucularına Yasağı İçeren Yasa Tasarısı

Yasa tasarısı, Franco rejimini destekleyen tüm sivil toplum kuruluşlarının kapatılmasını öngörüyor. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından sunulan ve Senato'ya gönderilen tasarı, muhalefetteki aşırı sağcı Vox dışında tüm partiler tarafından destekleniyor.

Franco Vakfı da Yasaklanabilir

Eğer tasarı, Senato'da onaylanırsa, Franco'nun ölümünden sonra 1976'da kurulan Francisco Franco Vakfı da dahil olmak üzere tüm bu ideolojilerin savunucusu olan dernekler faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacak.

Tarihi Bellek Yasaları

Bu tasarı, 2007'de kabul edilen "Tarihi Bellek" yasası ile 2022'de genişletilen "Demokratik Bellek" yasalarının bir devamı niteliğindedir. Bu yasalar, Franco döneminin izlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik attığı adımlar arasında yer alıyor.

Geçmişle Yüzleşme Süreci

İspanya, iç savaş ve Franco döneminin olumsuz etkilerini silmek ve mağdurlara destek vermek adına önemli adımlar atarak geçmişle yüzleşme sürecini hızlandırdı. Franco'nun kalıntıları, anıt mezardan çıkarılarak aile mezarlığına taşınmıştı.

Demokratik Bellek yasasında, Franco döneminin kurbanlarının onurunu küçümseyen ve aşağılayan derneklerin feshedilmesine dair bir madde de bulunmaktaydı.

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