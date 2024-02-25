İspanya'da Gazze için protesto: Yüz binlerce kişi silah ticaretinin sonlandırılması için protestoya katıldı

Filistin’de soykırımı durduralım. İsrail ile ilişkilere ve silah ticaretine son sloganıyla sol eğilimli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından organize edilen gösteriler, İspanya’nın dört bir yanında, 100’ü aşkın şehir ve kasabada gerçekleşti.

Madrid’de gerçekleştirilen büyük çaplı yürüyüşte, "İsrail’e boykot", "Katil Netanyahu", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" gibi sloganlar eşliğinde, uluslararası camiadan "İsrail’e baskı" yapılması ve ateşkes sağlanması istendi.

Sol koalisyon hükümetinin içinde yer alamayan ve Filistin ile sosyal politikalar konusunda farklı görüşlere sahip olan solcu Podemos Partisi, bugün yapılan gösterilere katılarak destek sundu.

Podemos Partisi’nin lideri Ione Belarra, "İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için bu hafta meclise önerge sunacağız." ifadesini kullandı. PSOE ve Sumar koalisyonunun Filistin konusunda samimi davranmadığını ve boş sözlerle süslenmiş bir politika izlediğini iddia eden Belarra, "Meclise sunacağımız İsrail'e silah ambargosu getirilmesi önergesinde hükümetin samimiyetini göreceğiz. Eğer gerçekten soykırımın durdurulmasını istiyorlarsa, İsrail'in suç ortağı olmak istemiyorlarsa silah ticaretini yasaklarlar." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in "7 Ekim'den bu yana İsrail'e hiçbir silah ve askeri malzeme alım satımı yapılmamıştır." iddia etmesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ticari kayıtlara göre, İspanyol firmaları İsrail’le askeri işbirliğine ara vermeden devam ediyor.

Maria Rocas, gösteriye katılanlardan biri olarak, "İsrail, Filistin'e karşı katliamına güçlü şekilde devam ediyor. İsrail, sadece şimdi değil yıllardır Filistin'de insanlık suçu işliyor. Bu sadece Filistinlere yönelik değil, aynı zamanda tüm dünyaya karşı sömürgecilik, insan hakları suçudur. Sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz ve uluslararası toplumun artık müdahale etmesinde ısrarcı olmalıyız." dedi.

Filistin’e destek için İsrail’e silah ambargosu isteyen gösteriler, Madrid haricinde 100’ü aşkın il ve ilçede gerçekleştirildi. Barselona, Coruna, Almeria, Avila Cadiz, Burgos, Kurtuba, San Sebastian, Tenerife, Malaga, Girona, Tarragona, Murcia, Palencia bunlardan bazılarıydı.