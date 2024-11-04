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İspanya'da Katalonya Bölgesini Vuran Şiddetli Yağışlar

Katalonya bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, ulaşımda aksamalara ve iptallere neden oldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:29
İspanya'da Katalonya Bölgesini Vuran Şiddetli Yağışlar

İspanya’da Şiddetli Yağış Katalonya’yı Vurdu

Son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Barselona, Girona ve Tarragona’da dün akşam başlayan yağışlar, bugün öğle saatlerine kadar sürdü ve ulaşımda büyük aksamalar yaşandı.

Barselona Uluslararası Havalimanı Su Altında

İspanya Havaalanları İşletme Müdürlüğü AENA, Barselona Uluslararası Havalimanı'nın birçok bölgesinin su bastığını ve metrekareye 81 litre yağış düştüğünü açıkladı. Bu durum, en az 50 uçuşun iptal edilmesine ve 17 uçağın farklı havaalanlarına yönlendirilmesine yol açtı.

Demir Yollarında Geçici Aksamalar

Demir yolu işletmesi Renfe, Katalonya'daki tüm banliyö seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Ayrıca, Barselona’da bazı metro seferlerinin de iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yollar ve Otoyollarda Aksama

Şiddetli yağış, bazı yolların su altında kalmasına ve otoyollarda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Ayrıca, Barselona-Tarragona hızlı tren hattı seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Meteorolojik Tahminler

Meteoroloji uzmanları, öğleden sonra yağışların Katalonya’yı terk etmesini beklediklerini açıkladı. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde ülkenin doğu ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketi sonucu Valensiya bölgesinde en az 217 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi aktarılmakta. Valensiya’da arama, kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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