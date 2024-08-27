İspanya'da Muhalefet Lideri, Hükümetin Göçmen Politikasını Eleştirdi

İspanya'da Siyasi Tartışmalar Derinleşiyor

İspanya'da muhalefetteki Podemos partisi lideri Ione Belarra, hükümetin düzensiz göçmen politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Irkçılık Sorunu ve Politika İhtiyacı

Belarra, İspanya'nın gerçek sorununun göçmenlik değil, ırkçılık olduğuna vurgu yaparak, "İspanya'nın göçmen sorunu yok, çok ciddi bir ırkçılık sorunu var. Bu yüzden cesur ırkçılık karşıtı politikalara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Hükümete ve Muhalefete Sert Eleştiriler

Meclis'teki oturumda, sol koalisyon hükümetini ve sağ görüşlü Papalık Partisi ile aşırı sağcı Voxu eleştiren Belarra, bu partilerin ırkçı şiddeti teşvik ettiğini ve İngiltere'deki gibi isyanlar çıkarabileceğini belirtti.

Düzensiz Göçmenler ve İnsan Hakları

Podemos lideri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Senegal, Moritanya ve Gambiya'ya yönelik ziyaretini eleştirerek, "Bu tür politikalar sadece daha fazla sınır oluşturmaya ve insan hakları ihlallerine neden oluyor." dedi. Ayrıca, yasal oturum izni alacak bir yasa tasarısının kabul edilmesini talep etti.

Göçmen Sayısında Artış

2023 yılının ilk 8 ayında, İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısında kayda değer bir artış yaşandı. Resmi verilere göre, bu dönemde 31,155 düzensiz göçmen ülkeye giriş yaptı, bu rakamın 22,304'ü Kanarya Adalarına ait. Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'da da benzer sorunlar yaşanıyor ve sosyal merkezlerin doluluk oranının %479'a ulaştığı ifade ediliyor.