DOLAR
34,24 0,05%
EURO
37,08 -0,19%
ALTIN
3.002,1 -0,35%
BITCOIN
2.318.797,1 -1,55%

İspanya'da Özel Üniversitelere Konaklama Zorunluluğu Getiriliyor

İspanyol hükümeti, öğrenciler için kalacak yer sağlama zorunluluğunu özel üniversitelere getiriyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:27
İspanya'da Özel Üniversitelere Konaklama Zorunluluğu Getiriliyor

İspanya'da Yeni Dönem: Öğrenciler İçin Konaklama Zorunluluğu

İspanya'nın sol koalisyon hükümeti, artan kiralar nedeniyle özel üniversitelere öğrencilere kalacak yer sağlama zorunluluğu getirecek.

Protokol İmzalandı

Ekonomi, Üniversiteler ve Konut bakanlıkları arasında imzalanan yeni protokol ile, ülke genelindeki özel üniversitelerin, öğrencilerine uygun konaklama seçenekleri sunması zorunlu hale getiriliyor.

Yüksek Kiralar Öğrenci Sendikalarını Hareket Geçirdi

Üniversiteler Bakanı Diana Morant, çıkarılacak kanun hükmünde kararname ile üniversitelere yurt gibi konaklama yerleri sağlamaları gerektiğini belirtti. Öğrenci sendikaları, kiraların yüksekliğinden şikayet ederek, "Şanslı olanlar aylık 500 avroya tek oda kiralayabiliyor," şeklinde açıklama yaptı. Madrid’de ise kiralık oda fiyatları 900 avroya kadar yükselebiliyor.

Protestolar ve Kamu İlgisi

Valensiya'da, yükselen kiralar nedeniyle, gençler geçen hafta bir protesto düzenleyerek Belediye Meydanı'na çadır kurdular. Anketler, konut sorununun İspanyollar arasında en çok endişe duyulan sorunlar arasında 3. sırada yer aldığını gösteriyor.

Hükümetten Çözüm Arayışları

Konut Bakanı Isabel Rodriguez, mecliste yaptığı bir konuşmada, "Konut sorunu, İspanya'da binlerce insanı etkileyen acil bir sosyal meseledir. İyi ve uygun fiyatlı konut hakkını garanti altına alacak çözümler üzerinde çalışıyoruz," dedi. Yeni sosyal konut inşalarının hızlandırılması ve kiralara sınırlama getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
3
AB, Kuzey Makedonya ile Üyelik Sürecini Hızlandırmak İstiyor
4
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığa 19,5 Yıl Hapis Cezası
5
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Güvenlik Toplantısına Başkanlık Edecek
7
Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek