İspanya'da Özel Üniversitelere Konaklama Zorunluluğu Getiriliyor

İspanya'da Yeni Dönem: Öğrenciler İçin Konaklama Zorunluluğu

İspanya'nın sol koalisyon hükümeti, artan kiralar nedeniyle özel üniversitelere öğrencilere kalacak yer sağlama zorunluluğu getirecek.

Protokol İmzalandı

Ekonomi, Üniversiteler ve Konut bakanlıkları arasında imzalanan yeni protokol ile, ülke genelindeki özel üniversitelerin, öğrencilerine uygun konaklama seçenekleri sunması zorunlu hale getiriliyor.

Yüksek Kiralar Öğrenci Sendikalarını Hareket Geçirdi

Üniversiteler Bakanı Diana Morant, çıkarılacak kanun hükmünde kararname ile üniversitelere yurt gibi konaklama yerleri sağlamaları gerektiğini belirtti. Öğrenci sendikaları, kiraların yüksekliğinden şikayet ederek, "Şanslı olanlar aylık 500 avroya tek oda kiralayabiliyor," şeklinde açıklama yaptı. Madrid’de ise kiralık oda fiyatları 900 avroya kadar yükselebiliyor.

Protestolar ve Kamu İlgisi

Valensiya'da, yükselen kiralar nedeniyle, gençler geçen hafta bir protesto düzenleyerek Belediye Meydanı'na çadır kurdular. Anketler, konut sorununun İspanyollar arasında en çok endişe duyulan sorunlar arasında 3. sırada yer aldığını gösteriyor.

Hükümetten Çözüm Arayışları

Konut Bakanı Isabel Rodriguez, mecliste yaptığı bir konuşmada, "Konut sorunu, İspanya'da binlerce insanı etkileyen acil bir sosyal meseledir. İyi ve uygun fiyatlı konut hakkını garanti altına alacak çözümler üzerinde çalışıyoruz," dedi. Yeni sosyal konut inşalarının hızlandırılması ve kiralara sınırlama getirilmesi gerektiğini vurguladı.