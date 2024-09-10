İspanya'da Podemos Lideri Belarra'dan İsrail Eleştirisi

Podemos Lideri Belarra'dan Sert Açıklamalar

İspanya'nın muhalefetteki sol görüşlü partisi Podemos'un lideri Ione Belarra, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı uluslararası toplumun göstermiş olduğu pasif tutumu sert bir dille eleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

Belarra, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun mülteci kampları ve sivillerin yaşadığı bölgelere düzenlediği saldırıları kınadı. Açıklamasında, "Gazze'de terör devam ediyor. İsrail, 40'tan fazla kişiyi öldürerek mülteci kampına saldırdı. Uluslararası toplumun bu kadar pasifliğini anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

La Vuelta'da Filistin Bayraklı Protesto

Öte yandan, 8 Eylül'de gerçekleşen La Vuelta bisiklet yarışının son etabında Madrid'de bir grup, Filistin bayraklarıyla İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. Sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamalar, bu tür eylemlerin, İsrail’in Filistin'de yaptığı insanlık suçunun kınanması ve bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Protestolar sırasında İspanya polisi bazı durumlarda Filistin bayraklarını indirmeye çalıştı, bu durum protestocular tarafından kınandı. 21 gün süren La Vuelta etkinliğinde, Filistin yanlısı örgütler her etapta Filistin bayrağı ve pankartlar açmıştı.