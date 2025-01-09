İspanya'da Sağı ve Aşırı Sağı Venezuela Muhalefetine Destek Gösterisi Düzenledi

İspanya'daki sağ ve aşırı sağ partiler, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya destek için gösteri yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:29
İspanya'da Sağı ve Aşırı Sağı Venezuela Muhalefetine Destek Gösterisi Düzenledi

İspanyol Sağ ve Aşırı Sağ Partilerden Venezuela'ya Destek Gösterisi

İspanya'da ana muhalefet konumundaki Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisi, Venezuela muhalefetini desteklemek amacıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenledi. Bu etkinlik, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado tarafından yapılan çağrıya cevaben gerçekleştirildi.

Başkentte ve Barselona'da Gösteriler

Madrid ve Barselona'daki topluluklar, muhalefete destek vermek için meydanlarda bir araya geldi. Madrid'deki Sol Meydanı'nda yapılan gösteriye, PP lideri Alberto Nunez Feijoo, Vox lideri Santiago Abascal, eski başbakanlar Mariano Rajoy ve Jose Maria Aznar gibi önemli isimler katıldı.

Seçim Usulsüzlüğü İddiaları

Düzenlenen gösterilerde, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde Nicolas Maduro'nun usulsüzlükle seçimi kazandığı iddiaları dile getirildi. Göstericiler, görevdeki başkanın yerine muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez Urrutia'nın gelmesi gerektiğini savundu.

Göstericilerden Yükselen Sesler

Kalabalık, Venezuela bayrakları sallayarak, "Edmundo Başkan", "Sahteciliğe hayır" ve "Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları ile protesto etti.

Gonzalez'in Durumu

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, 29 Temmuz 2024'te Nicolas Maduro'nun seçimi üçüncü kez kazanmasını duyurmuştu. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalefet lideri Maria Corina Machado, bu sonuçları reddetmişti. Edmundo Gonzalez, ceza takibine uğramasından sonra 8 Eylül'de eşiyle birlikte İspanya'ya sığınmıştı. Gonzalez'e İspanyol hükümeti tarafından siyasi sığınma hakkı tanınmıştı. Şu anda Panama'da ziyaret gerçekleştirdiği bilgisi edinilmiştir.

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