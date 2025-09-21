İspanya'da Sağlık Çalışanları 'Soykırıma Hayır' Diyerek İsrail'i Protesto Etti

Madrid ve diğer kentlerde sağlık çalışanları, Gazze'deki saldırıları 'soykırım' olarak nitelendirip İsrail'i protesto etti; eylemler diplomatik krize de yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:35
İspanya'da hafta sonu boyunca sağlık çalışanları ülkenin farklı noktalarında meydanlara çıkarak, Gazze'deki saldırıları soykırım olarak nitelendirip İsrail'i protesto etti.

Madrid ve görüntüler

Madrid'de Reina Sofya Müzesi önünde ve Sağlık Bakanlığı binasının karşısında toplanan sağlık çalışanları, beyaz önlükleriyle ellerini kırmızıya boyadı ve 'Özgür Filistin', 'Soykırıma hayır', 'Hemen ateşkes', 'Katil İsrail' sloganları attı.

Eylemciler, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli meslektaşlarını andı ve okunan manifestoda İspanyol toplumunun son haftalarda her kesimde seferberlik ilan ederek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığı vurgulandı.

Sağlık çalışanları adına yapılan konuşmalarda öne çıkan ifadeler arasında, 'Yıkıma ve günlük katliamlara tanık olmak istemiyoruz. İsrail, Gazze'de gözlerimizin önünde insanları öldürüyor. İsrail onların çığlıklarını, protestolarını, insanlık çağrılarını, içinde bulunduğumuz en acımasız insanlık dışı muamelenin ortasında silmeye çalışıyor.' ifadeleri yer aldı.

Ülke genelinde yaygın eylemler

Madrid dışındaki kentlerde de protestolar sürdü. Valensiya, Barselona, Bilbao, San Sebastian, Sevilla, Santiago de Compostela ve Vigo gibi şehirlerde sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları İsrail karşıtı gösteriler düzenledi.

Son haftalarda eğitimden kültür ve sanata, spordan hukukçulara kadar geniş bir yelpazede gösteriler düzenleyen İspanyollar, neredeyse her gün Filistin halkına destek eylemleri organize ediyor.

Diplomatik kriz ve alınan kararlar

İspanya hükümetinin 9 Eylül'de Gazze'deki olaylara ilişkin açıkladığı 9 maddelik yaptırım paketinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik gerilim arttı. Yaptırım duyurusunun ardından İspanya, Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e geri çekti.

İsrail ise, İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin Devletini resmi olarak tanıma kararının ardından Madrid Büyükelçisini geri çağırmış ve şu an İspanya'da maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

Kültür ve spor alanındaki tepkiler de devam etti. Bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle engellenmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası spor müsabakalarından men edilmesini istemişti.

Ayrıca, İspanya devlet televizyonu RTVE yönetim kurulu toplanarak, 'İsrail çıkarılmaması halinde gelecek yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama ve bu yarışmayı canlı olarak yayınlamama' kararı almıştı.

İspanya'daki eylemler ve diplomatik adımlar, ülkedeki geniş tabanlı tepkinin hem sivil toplumda hem de kamu politikalarında yankı bulduğunu gösteriyor.

