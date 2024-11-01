İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 205'e Yükseldi

İspanya'daki Sel Felaketi Sonrası Ölüm Sayısı Artıyor

29 Ekim'de İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde yaşanan sel felaketi sonrası ölü sayısının 205'e yükseldiği bildirildi. En çok etkilenen bölge Valensiya'da 202 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kastilya-La Mancha bölgesinde ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Felaket ve Arama Kurtarma Çalışmaları

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü, bu olayı "İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak adlandırdı. Sel felaketi sonrası, kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaket bölgesinde, itfaiye, polis, jandarma ve 1500'den fazla asker görev alıyor.

Yerel Dayanışma ve Gıda Yardımları

Valensiya halkı, selden etkilenen bölgeler için dayanışma gösterirken, binlerce gönüllü temizlik çalışmalarına katılıyor. Su ve gıda sıkıntısından ötürü, vatandaşların uzun kuyruklar oluşturarak yardıma erişmeye çalıştığı bildiriliyor. Paiporta ilçesi, 72 can kaybıyla en çok zarar gören yer oldu.

Hükümet ve Altyapı Durumu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, halkı temkinli davranmaları konusunda uyardı. Savunma Bakanı Margarita Robles, ordunun felaket bölgesinde gerektiği kadar personel ve ekipmanla yer alacağını açıkladı. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, selin neden olduğu hasarın giderilmesi için 25 milyon avroluk bütçe ayrıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği Desteği ve Kraliyet Ziyareti

İspanya hükümeti, Valensiya için Avrupa Birliği'nden kaynak yardımı almayı planlıyor. Kral 6. Felipe'nin de felaket bölgesine yapılacak ziyareti bekleniyor. Ayrıca, Valensiya'daki yağmalama olayları nedeniyle 50 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü cezaevine gönderildi.