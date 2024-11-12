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İspanya'da Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Almeria'yı Vurdu

İspanya'da devam eden şiddetli yağışlar, Almeria bölgesinde hasara yol açtı. 29 Ekim'deki felaketin ardından önlemler alınıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:30
İspanya'da Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Almeria'yı Vurdu

İspanya'de 29 Ekim tarihinde yaşanan sel felaketi sonrası, şiddetli yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Son olarak, güneydeki Endülüs bölgesinde, Almeria kenti etkileyen yağışlar, iki gündür devam ediyor.

Yağışlar nedeniyle Almeria'nın kent merkezi dışında bulunan Vicar, El Ejido ve Roquetas de Mar ilçelerinde bazı yollar çökmüş ve çok sayıda araç sel nedeniyle ciddi hasar görmüştür. Endülüs özerk yönetim hükümeti bünyesindeki Acil Yardım kurumunun, bu şiddetli yağışların etkilediği yaklaşık 40 noktada müdahalelerde bulunduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, yağışların neden olduğu koşullar nedeniyle Almeria çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılmıştır. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), bugün ve yarın Valensiya, Balear Adaları ve Endülüs'te metrekareye 100-120 litre kadar yoğun yağış beklediklerini duyurdu. Bu bölgelerde "önemli tehlike" statüsü taşıyan turuncu alarm durumu ilan edilmiştir.

Yakın zamanda gerçekleşen sel felaketinde, toplamda 222 kişi hayatını kaybetti. İspanyol hükümeti, afetzedelere yönelik yardımlar ve önlemler için üç ayrı paket oluşturdu. İlgili bütçeden, 14 milyar avro ayrılması planlanmıştır; bu meblağın 75’i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabaya dağıtılacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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