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İspanya'da Sel Felaketi Sonrası Yeniden Yapılanma Çalışmaları

Valensiya'da sel felaketinin ardından hasar yoklama ve temizleme çalışmaları sürüyor, tazminat talepleri artıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 18:37
İspanya'da Sel Felaketi Sonrası Yeniden Yapılanma Çalışmaları

İspanya'da Sel Felaketi ve Yeniden Yapılanma Çabaları

29 Ekim tarihinde İspanya'nın doğu ve güney bölgesinde rüzgarlarla birlikte etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir felakete yol açtı. "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel olayında 217 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Valensiya başta olmak üzere birçok bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Valensiya'da Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Zarar gören ilçelerde; Paiporta, Bonaire, Chiva, Sedavi ve Alfafar gibi yerleşim alanlarında evler, iş yerleri ve sokaklar çamurdan arındırılmakta. Bölgede halihazırda 17 binin üzerine güvenlik ve sivil koruma personeli görev alıyor.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, şimdiye kadar 400'den fazla kamyonla tonlarca çöp sokaklardan toplanıyor. Fakat, tam bir temizliğin sağlanmasının en az bir hafta daha süreceği bildirildi.

Sigorta Talepleri Artış Gösteriyor

Selin ardından İspanya Ekonomi Bakanlığı, Sigorta Tazminat Konsorsiyumu'na 46 bin tazminat talebinde bulunulduğunu ve bunların büyük bir kısmının zarar gören araçlarla ilgili olduğunu açıkladı.

Valensiya'da, hala 50'ye yakın yol kapalı durumda. Hasar gören yaklaşık 100 bin aracın çekilmesi için 70'ten fazla vinç faaliyette bulunuyor. Ayrıca, bölgedeki eğitim kurumlarının 5 Kasım'dan itibaren kademeli olarak açılması planlanıyor.

Yerel Yönetim Felaket Yönetimi İçin Önlemler Alıyor

Valensiya özerk yönetimi, zarar gören bölgelerde yardımların etkin şekilde ulaşabilmesi için kara ulaşımını 48 saat süreyle kontrol altına aldı. Aynı zamanda Bonaire bölgesindeki büyük bir alışveriş merkezinin otoparkını kaplayan su, 4 gün süren yoğun çalışmaların ardından tahliye edildi.

Meteorolojik Kriz Sona Erdi

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) yetkilisi Jose Angel Nunez, "Meteorolojik kriz sona erdi. Hava durumu değişken, ama artık olumsuz bir durum söz konusu değil." şeklinde açıklamada bulundu.

Siyasi Tartışmaların Fitili Ateşlendi

Felaketin ardından, Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya Özerk Yönetimi Başkanı Carlos Mazon'a karşı yapılan protestolar, siyasi tartışmaları da körükledi. İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, şiddet içeren protestoların arkasında marjinal grupların olduğunu belirtti. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise, iki üst düzey yetkilinin bölgeyi ziyaret etmesini eleştirdi.

Kral 6. Felipe, Paiporta'daki halka hitaben yaptığı konuşmada, "Bu kadar kötü bir felakette, kaybeden vatandaşların öfkesine saygı duyulmalı" dedi.

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