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İspanya'da Şiddetli Yağışlar Sonrasında Can Kaybı 95'e Yükseldi

İspanya'daki yoğun yağışlar sonrası sel felaketi 95 can kaybına neden oldu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:32
İspanya'da Şiddetli Yağışlar Sonrasında Can Kaybı 95'e Yükseldi

İspanya'daki Sel Felaketi

İspanya'da meydana gelen şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde bu yılın en büyük sel felaketine yol açtı. Can kaybı rakamları maalesef artmaya devam ediyor. Son verilere göre, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95’e ulaştı.

Felaketin Etkileri

Yoğun yağışlar, birçok şehri ve köyü olumsuz etkiledi. Altyapı ciddi şekilde zarar gördü, evler sular altında kaldı ve birçok kişi ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Yetkililer, kurtarma çalışmaları yürütse de durum oldukça kritik.

Felaketin ardından, hükümetin bölgeye yardım göndermesi ve yaşanan tahribatın telafisi için çalışmalar yapması bekleniyor. Bu tür hava koşullarının iklim değişikliği ile bağlantılı olduğu düşünülüyor ve önümüzdeki dönemde benzer felaketler için önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

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