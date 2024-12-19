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İspanya'da Siyasi Partilerden Başbakan Sanchez'e İsrail'e Baskı Çağrısı

İspanya'daki siyasi partiler, Başbakan Sanchez'den İsrail'e karşı baskı yapmasını ve Filistin'deki durumu durdurmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:30
İspanya'da Siyasi Partilerden Başbakan Sanchez'e İsrail'e Baskı Çağrısı

İspanya'da Siyasi Partilerden Etkili Bir Çağrı

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve dört farklı siyasi partinin oluşturduğu bir grup, Başbakan Pedro Sanchez’e yazılı bir çağrıda bulunarak, Filistin'deki imhanın durdurulması için İsrail’e yönelik somut ve güçlü eylemlerde bulunmasını istedi.

Partilerin İnisiyatifi

Sumar, Podemos, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), EH Bildu ve Galiçya Milliyetçi Bloku (BNG) gibi siyasi partiler, Başbakan Sanchez’e baskı uygulaması amacıyla bir metin iletti. Bu inisiyatife İspanya'da yaşayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistin'deki soykırımına karşı çıkan vatandaşlar da destek verdi.

Mektupta Yer Alan Talepler

Söz konusu mektupta, İsrail'e karşı tam askeri ambargo ve siyasi ekonomik yaptırımların uygulanması talep ediliyor. Ayrıca, Filistin’in yasa dışı işgali son bulana kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerin en düşük seviyeye indirilmesi ve ticari anlaşmaların askıya alınması gibi güçlü adımlar atılması da isteniyor.

AB ile İlgili Talepler

Mektupta, 1 Aralık 2024'ten bu yana Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı ve Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi olarak görev yapan İspanyol Teresa Ribera Rodriguez’e de çağrıda bulunularak, İsrail’e ayrıcalık veren AB ile anlaşmanın iptal edilmesi için girişimde bulunması gerektiği vurgulandı.

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