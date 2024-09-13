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İspanya'da Temas Grubu Toplantısı: Başbakan Sanchez Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

İspanya'nın Madrid şehrinde İİT ve Arap Birliği'nin düzenlediği Temas Grubu toplantısında önemli görüşmeler gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:48
İspanya'da Temas Grubu Toplantısı: Başbakan Sanchez Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

İspanya'da Üst Düzey Görüşmeler

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından oluşturulan Temas Grubu toplantısı için Madrid'de yapılan kabulde, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ile üst düzey temsilcilerini ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya katılan önemli isimlerden biriydi.

Önemli Katılımcılar

Madrid'deki kabulde, Hakan Fidan dışında Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Slovenya, Norveç ve İspanya dışişleri bakanlarının yanı sıra Katar Devlet Bakanı Muhammed Bin Abdulaziz Al Khulaifi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, ve İTT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha gibi üst düzey temsilciler de yer aldı.

İki Devletli Çözüm Toplantısı

Kabulün ardından, Temas Grubu üyeleri Santa Cruz Sarayı olarak bilinen İspanya Dışişleri Bakanlığı binasına geçerek "İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin" konulu bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda, Filistin ile İsrail arasında kabul edilen iki devletli çözümün etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirlerin ele alınacağı bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

İspanya devlet radyosuna konuşan Jose Manuel Albares, "Kısa dönemde Filistin'de ateşkes ilan edilmesini garanti edecek işaretler şu an için görmüyoruz ama biz Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde iki devletli çözümle birlikte yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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