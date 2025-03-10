İspanya'da Vox Partisi Yasa Dışı Finansman İddiasıyla Soruşturma Altında

Vox Partisi Hakkında Yasa Dışı Finansman Soruşturması

İspanya'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, aşırı sağcı Vox Partisi hakkında yasa dışı finansman sağladığı iddialarıyla bir soruşturma başlattı. Savcılık, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından yapılan suç duyurusu sonrasında harekete geçti.

2020 yılından bu yana sokaktaki vatandaşlardan yasa dışı yollarla finansman sağladığı öne sürülen Vox'un, PSOE tarafından yapılan suç duyurusunda, tanıtım masalarında halktan toplanan şeffaf olmayan bağışların 5 milyon avroyu bulduğu iddia edildi.

Suç duyurusunda, aynı zamanda Vox'un ana hissedarı olan Macar bankası MBH Bank Nyrt tarafından verilen 6,5 milyon avroluk kredinin içeriğinin de araştırılması talep edildi. Bu kreditin ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

PSOE'nin iddialarına göre, Vox'un topladığı bu bağışlar yasalara aykırı bir şekilde finansman düzenlemelerini ihlal etmekte.

İspanya'da mevcut sol koalisyon hükümeti, siyasi müzakerelerini Vox dışında kalan tüm partilerle yürütürken, Başbakan Pedro Sanchez, 9 Mart'ta düzenlediği mitingde aşırı sağın izole edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vox, meclis dağılımında sağ görüşlü Palu Partisi (137 milletvekili) ve PSOE'nin (120 milletvekili) ardından 33 milletvekiliyle üçüncü en büyük siyasi parti konumunda yer almakta.