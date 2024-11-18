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İspanya'daki Sel Felaketi: 650 Bin Ton Tarım Ürünü Ziyan Oldu

29 Ekim'de İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini vuran sel felaketinde 650 bin ton tarım ürünü yok oldu, hasar 1 milyar avroyu aştı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:07
İspanya'daki Sel Felaketi: 650 Bin Ton Tarım Ürünü Ziyan Oldu

İspanya'da Sel Felaketi Tarım Sektörünü Vurdu

İspanya'da 29 Ekim günü, Valencia ve çevresindeki doğu ile güney bölgelerini etkisi altına alan sel felaketi, 650 bin ton tarım ürününün yok olmasına neden oldu. İspanya Tarım Sigorta Kuruluşları Birliği (Agroseguro), bu felaketin tarım sektörü üzerindeki etkilerinin tarihi boyutlarda olduğunu açıkladı.

Selin Getirdiği Zararlar

Agroseguro, meydana gelen sel olayının sonucunda 25 bin 500 hektarlık ekili tarım alanının zarar gördüğünü, bu hasarın önemli bir kısmının sigortalanmış olduğunu duyurdu. Sel felaketi nedeniyle 10 binden fazla çiftçi olumsuz etkilendi.

Çiftçiler Birliği (AVA-Asaja), Valencia bölgesinde en büyük kaybın 'yapısal' alanlarda yaşandığını belirtti. Özellikle narenciye dışında kalan üzüm bağları ve çiçek seralarının büyük ölçüde zarar gördüğü kaydedildi. Sigortasız çiftçilerin kayıplarının da dahil olduğu toplam zarar miktarının 1 milyar avroyu aştığı bildirildi.

Endülüs Bölgesindeki Etkiler

Sel felaketi İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesini de sarstı. Almeria kentinin Tarım, Balıkçılık, Su ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Campo de Dalias bölgesindeki 400 hektarlık seraların tamamen yok olduğunu duyurdu. Ayrıca, Malaga'nın El Ejido ilçesi yerel yönetimi, tarım sektöründeki zararların 158 milyon avro civarında olduğunu tahmin ediyor ve sadece seralardaki plastiklerin değişim maliyetinin 50 milyon avro olacağını ifade ediyor.

Küçük Çiftçiler ve Hayvancılık Sektörü Çalışanları Birliği, yaşanan durum için "Eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız." diyerek, çiftliklerde 9 binden fazla hayvanın telef olduğunu ve birçok arı kovanının sele kapıldığını bildirdi.

Can Kayıpları ve Kayıp Kişiler

Sel felaketi sonucunda, 219'u Valencia'da olmak üzere toplam 227 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise halen kayıp. Bu trajik olay, İspanya'da tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi yaralar açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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