İspanya'daki Şiddetli Yağışlar Can Kaybına Yolaçtı

İspanya'daki Sel ve Su Baskınları Etkisini Gösteriyor

Son günlerde İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, ciddi can kayıplarına yol açtı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Valensiya bölgesinde bir kişi ve Albacete kentinde ise altı kişi kayboldu.

Valensiya Hükümetinden Açıklama

Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, sel ve su baskınları nedeniyle bazı ilçelerde can kayıplarının olduğunu belirtti. Mazon, "Erişilen noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetlerin bulunmasına devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz," dedi. Ayrıca, bu felaketin 1996 yılından bu yana bölgede meydana gelen en büyük afet olduğunu duyurdu.

Kayıp Sayısında Artış

İspanyol basını, kayıpların sayısının yedi olduğunu bildirdi. Şiddetli yağışların ardından doğu ve güney bölgelerinde metrekare başına 200 litreden fazla yağış düştüğü ve bu durumun tarım alanlarına büyük zarar verdiği belirtildi. Yüzlerce araç zarar görürken, ağaçlar devrildi ve yol ile köprülerde çökme olayları yaşandı. Ayrıca kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar meydana geldi.

Hükümetin Tedbirleri

İspanya hükümeti, olumsuz hava koşullarının yol açtığı can ve mal kayıpları nedeniyle bir kriz masası oluşturdu.

Başbakan'dan Uyarı

Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kayıp kişilerle ilgili bilgileri yakından takip ediyorum. Tüm acil servisler ve ilgili ekipler bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım," dedi.

Kraliyet Sarayı'ndan Mesaj

Kraliyet Sarayı da bir açıklama yaparak, "Şiddetli yağmur ve fırtınanın etkilerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen vatandaşlarımıza dayanışma ile yanındayız," ifadelerini kullandı. Ayrıca, acil durum hizmetlerinin gösterdiği özverili çalışmalara teşekkür etti.