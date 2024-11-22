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İspanya'dan 5 Ucuz Havayoluna Kötü Niyet Cezası: Toplam 179 Milyon Euro

İspanya, Ryanair, Vueling ve Easyjet gibi havayollarına, kötü niyetli uygulamaları nedeniyle toplam 179 milyon euro ceza kesti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:29
İspanya'dan 5 Ucuz Havayoluna Kötü Niyet Cezası: Toplam 179 Milyon Euro

İspanya Tüketim Bakanlığı, Havayolu Şirketlerine Cezalar Kesti

İspanya'da Tüketim Bakanlığı, "kötü niyetli uygulamalar" gerekçesiyle beş ucuz tarifeli havayolu şirketine toplam 179 milyon euro para cezası verdi.

Ceza Alan Havayolu Şirketleri

Açıklamada, Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian ve Volotea gibi şirketlerin, el bagajı için ekstra ücret alma veya refakatçi için ücretli koltuk rezervasyonu gibi uygulamalarından dolayı ceza aldıkları belirtildi.

Cezaların Dağılımı

Toplam ceza tutarının en yükseği Ryanair için 107 milyon 775 bin 777 euro olarak belirlenirken, diğer şirketler için ise yaptırımlar şu şekilde sıralandı:

  • Vueling: 39 milyon 264 bin 412 euro
  • Easyjet: 29 milyon 94 bin 441 euro
  • Norwegian: 1 milyon 610 bin euro
  • Volotea: 1 milyon 189 bin euro

Tüketim Bakanlığı, bu durumda devlet genel idaresindan yaptırım yetkisi aldığını ve bu cezaların tüketim alanında çok ciddi olarak görüldüğünü açıkladı. Ayrıca, bu havayolu şirketlerinin belirtilen uygulamalara devam etmelerinin yasaklandığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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