İspanya'dan Elon Musk'a Tepki: STK'ler 'X' Kullanımını Bırakıyor

İspanya'da STK'lerden Radikal Karar

İspanyol sivil toplum kuruluşları, 'X' sosyal medya platformunu kullanmayı bırakacaklarını açıkladılar. Bu karar, Elon Musk'ın ABD'deki yeni hükümetin bir parçası olmasından kaynaklanıyor.

Gerekçe: Hesap Vermeme Durumu

Çevre örgütleri arasında yer alan Friends of the Earth, Greenpeace ve Ecology in Action gibi kuruluşlar, 20 Ocak'taki Donald Trump'ın yemin törenini 'X''ten çıkma kararı için bir dönüm noktası olarak belirlediler. STK'ler, “Musk’ın hesap vermeden davranmasından dolayı endişe duyuyoruz” diyerek bu kararı aldıklarını duyurdular.

Ortak Açıklamanın Detayları

Yapılan ortak açıklamada, Musk'ın aşırı sağ görüşleri desteklemekten çekinmediği ve bu nedenle sosyal medya platformunun demokratik işleyişine zarar verdiği ifade edildi. “Sosyal paylaşım ağlarının her zaman mükemmel olmadığını biliyoruz, ancak 'X''in yaklaşımları bu tür bir platform için kabul edilemez.” denildi.

Üniversitelerin Desteği

İspanyol Üniversitelerinin Rektörleri Konferansı (CRUE) de 'X''in anti demokratik bir yönelime sahip olduğunu belirtti. CRUE, bu durumun üniversitelerin demokratik ve etik değerleriyle çeliştiğini vurguladı.