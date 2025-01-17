İspanya'dan Elon Musk'a Tepki: STK'ler 'X' Kullanımını Bırakıyor

İspanyol STK'ler, Elon Musk'a tepki olarak 'X' sosyal medya platformunu terketme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:33
İspanya'dan Elon Musk'a Tepki: STK'ler 'X' Kullanımını Bırakıyor

İspanya'da STK'lerden Radikal Karar

İspanyol sivil toplum kuruluşları, 'X' sosyal medya platformunu kullanmayı bırakacaklarını açıkladılar. Bu karar, Elon Musk'ın ABD'deki yeni hükümetin bir parçası olmasından kaynaklanıyor.

Gerekçe: Hesap Vermeme Durumu

Çevre örgütleri arasında yer alan Friends of the Earth, Greenpeace ve Ecology in Action gibi kuruluşlar, 20 Ocak'taki Donald Trump'ın yemin törenini 'X''ten çıkma kararı için bir dönüm noktası olarak belirlediler. STK'ler, “Musk’ın hesap vermeden davranmasından dolayı endişe duyuyoruz” diyerek bu kararı aldıklarını duyurdular.

Ortak Açıklamanın Detayları

Yapılan ortak açıklamada, Musk'ın aşırı sağ görüşleri desteklemekten çekinmediği ve bu nedenle sosyal medya platformunun demokratik işleyişine zarar verdiği ifade edildi. “Sosyal paylaşım ağlarının her zaman mükemmel olmadığını biliyoruz, ancak 'X''in yaklaşımları bu tür bir platform için kabul edilemez.” denildi.

Üniversitelerin Desteği

İspanyol Üniversitelerinin Rektörleri Konferansı (CRUE) de 'X''in anti demokratik bir yönelime sahip olduğunu belirtti. CRUE, bu durumun üniversitelerin demokratik ve etik değerleriyle çeliştiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Gündem Özeti: 18 Ocak 2025'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler
4
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'
5
BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes
6
Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası
7
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi