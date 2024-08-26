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İspanya'dan İzrailli Saldırılara Yorum: Bölgesel Savaş Riski Yükseliyor

İspanyol Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını riskli buldu ve ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:28
İspanya'dan İzrailli Saldırılara Yorum: Bölgesel Savaş Riski Yükseliyor

İspanya Dışişleri Bakanı Gerilimi Değerlendirdi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in güney Lübnana yönelik saldırılarının dünya genelinde "bölgesel savaş riskini" artırdığını vurguladı.

Bu Durumun Ciddiyeti

Albares, CadenaSer radyo kanalına verdiği röportajda, "Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana bölgede gerginlik en üst düzeye ulaştı. İsrail ile Hizbullah arasında süregelen çatışma, uzunca bir süredir uyardığımız kritik bir noktaya geldi. Bu durumun, çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir bölgesel savaşa evrileceği ihtimali var," dedi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Talepleri

Albares, "Kısa vadede öncelikli olarak Gazze'de bir ateşkes sağlanmalı," ifadelerini kullandı. Ardından, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, İsrailliler ve Filistinliler arasında bir diyalog oluşturulması gerektiğini söyledi ve "Nihayetinde, İsrail ile iyi komşuluk içerisinde yaşayacak bir Filistin devleti olmalı," dedi.

Barış Umudu

İspanya’nın barış hedefi üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Albares, "Bütün Avrupa ülkeleriyle birlikte bir gün barışın geleceğine inanıyoruz. Ancak şu anda eksik olan, bu anlaşma için gerekli siyasi irade ve cesarettir," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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