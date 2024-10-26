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İspanya'dan Orta Doğu için Acil Ateşkes Çağrısı

İspanya, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak adına acil ateşkes talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:25
İspanya'dan Orta Doğu için Acil Ateşkes Çağrısı

İspanya Hükümeti'nden Acil İşlem

İspanya, Orta Doğu'da yükselen gerilim karşısında önemli bir adım atarak acil ateşkes çağrısında bulundu. Bu karar, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği son saldırıların ardından alındı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

İspanya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ardından, taraflardan itidal talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Bakanlık, Orta Doğu'yu tehdit eden şiddet olaylarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes ve Insani Yardım Talebi

Açıklamada, "Orta Doğu'daki krize son verilmesi gereklidir ve bu acildir" denildi. Ayrıca, Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes ilan edilmesi, insani felakete karşı büyük yardım ulaştırılması, rehinelerin serbest bırakılması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi talep edildi.

Diplomatik Çözüm Vurgusu

İspanya, bölgedeki istikrarın ancak diplomatik yollarla sağlanabileceğini belirtirken, "Barışa giden yolu açmak için kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. Hükümetin, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları kınamaması ise dikkat çekici bir ayrıntı olarak kaydedildi.

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