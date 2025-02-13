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İspanya'dan Rusya-Ukrayna Barışı İçin Adalet Vurgusu

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Rusya-Ukrayna barışının Avrupa için adil olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:26
İspanya'dan Rusya-Ukrayna Barışı İçin Adalet Vurgusu

İspanya, Olası Rusya-Ukrayna Barışının Avruplar için Adil Olması Gerektiğini Açıkladı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının Avrupa ve bölge açısından adil olması gerektiğini belirtti. Albares, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Paris’te bir araya gelerek, uluslararası müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından barış müzakerelerine başlanacağına dair yorumlarda bulunan Albares, temkinli bir yaklaşım sergiledi. Albares, "Ukraynasız Ukrayna üzerine hiçbir şeye karar verilemez ve Avrupasız da Avrupa'nın güvenliği üzerine hiçbir şeye karar verilemez" diyerek, Ukrayna’ya yönelik Rus saldırısının Avrupa güvenliği üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Barışın BM Sözleşmesi'ne saygılı olması gerektiğini dile getiren Albares, "Adil olmayan, saldırgan bir savaşı sona erdirmek, adaletsiz bir barışla mümkün olamaz. Bu durum, Avrupa’nın güvenliği veya dünya istikrarı için iyi olmaz" şeklinde konuştu.

Trump-Putin Görüşmesi ve Müzakere Süreci

Trump yaptığı açıklamada, Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve savaşın sona erdirilmesi adına ortak bir anlayışa vardıklarını belirtti. Trump, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz" ifadesini kullanarak, müzakerelere başlayacaklarını söyledi.

Trump, müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff’un katılacağını aktardı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılan bir görüşmeyi de gündeme getirerek, "Zelenskiy de barış istiyor" dedi.

Trump, Cuma günü, Münih’te yapılacak toplantıyı Zelnskyi ile birlikte tartıştıklarını ve toplantının olumlu sonuçlanacağına dair umutlarını paylaştı.

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