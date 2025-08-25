İspanya'dan Sert Kınama: Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne İsrail Saldırısı

İspanya Gazze'deki Nasır Hastanesi Saldırısını Kınadı
İspanya, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik İsrail saldırısını açıkça kınadı. Yapılan açıklamada saldırının gazetecilerin ve masum sivillerin ölümüne yol açtığı vurgulandı.
İnsancıl Hukuk İhlali Vurgusu
İspanya, yaşananları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu mesajını iletti.
Olayın ardından yapılan kınamada, sivil can kayıpları ve hedef alınan sağlık kuruluşlarının korunması gerektiği üzerinde duruldu.