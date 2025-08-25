İspanya'dan Sert Kınama: Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne İsrail Saldırısı

İspanya, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik İsrail saldırısını gazetecilerin ve sivillerin ölümüyle sonuçlandığı için kınadı; bunun uluslararası insancıl hukuk ihlali olduğu belirtildi.