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İspanya'dan Trump'a Yanıt: Yeni Gümrük Tarifeleri Kabul Edilemez

İspanya, Trump'ın AB'ye yeni gümrük tarifesi uygulama açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dışişleri ve Ekonomi Bakanları ikazda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:46
İspanya'dan Trump'a Yanıt: Yeni Gümrük Tarifeleri Kabul Edilemez

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yeni gümrük tarifeleri uygulayabileceğine dair ifadelerine karşılık verdi. Europa Press ajansının düzenlediği etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, olası gümrük tarifelerine karşı AB'nin kendini savunabilecek araçlara sahip olduğunu ifade etti.

Albares, AB'nin her türlü ticari saldırıya karşı güçlü bir duruş sergileyerek bu zorlukların üstesinden gelebileceğini belirtti. Ayrıca, Trump'ın yeni gümrük tarifesi uygulamasının kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı: "Tarife savaşının kazananı olmaz. Bu her yerde enflasyona neden olur. Tek taraflı korumacı tedbirler uygulanırsa, ayrıntıları incelemeli ve kilit sanayi ile sektörlerimizi korumalıyız" diye ekledi.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Carlos Cuerpo ise İspanya Ulusal Radyosu (RNE) üzerinden, Trump'ın gümrük tarifesi politikalarına karşı AB'nin hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini savundu. İtalyan ekonomistler Mario Draghi ve Enrico Letta tarafından sunulan raporlarla ilgili olarak, AB'nin ekonomide iç pazarı ve büyümeyi güçlendirmek için bir yol haritası oluşturduğunu dile getirdi.

Cuerpo, gümrük tarifeleri yüzünden oluşacak ticari savaşların herkes üzerinde olumsuz etkisi olacağını da belirtti. Trump, başkanlık görevine başlamadan önce Kanada, Meksika ve Çin üzerinden ithal edilen ürünlere yönelik tarifeler açıklamış ve imzaladığı kararnamelerle Kanada ve Meksika ithalatına %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump ayrıca şunları söyledi: "Avrupa Birliği çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." Bu açıklamalar, AB ülkelerinde gerginliğe yol açtı ve İspanyol bakanlardan sert tepki aldı.

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