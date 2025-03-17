İspanya Dışişleri Bakanı Albares: AB, Suriye ile İşbirliğinde Beraberlik Gösterdi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye Destek Konferansı sonrası yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Suriye'deki yeni yönetimle çalışılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını duyurdu.

Albares, Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmemesi adına atılması gereken adımların önemine dikkat çekerek, "Suriye'de DEAŞ'ın olası yayılması tüm Avrupalıları endişelendiren bir durumdur. Radikal dinci grupların Suriye’yi yeni bir Afganistan'a dönüştürme fikrini engellemek için yeni yetkililerle işbirliği yapmalıyız" dedi.

İspanyol Bakan, Suriye halkı için kapsayıcı ve barışçıl bir gelecek taahhüdünün sürdüğünü belirterek, hem İspanya hem de AB'nin Suriye’yi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Albares, "Yeni Suriye'de şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle dinler arası ya da azınlıkları hedef alan hiçbir şiddet eylemi hoş görülemez. Hem önceki rejimde hem de yeni dönemde sorumlu olanların hesap vermesi elzemdir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Albares, İspanya'nın Suriye halkına 9,5 milyon avroluk insani yardıma söz verdiğini de kaydetti.

Bakan Albares, Arap Birliği'nin Gazze planına destek verdiklerini belirtirken, 14 Nisan'da Lüksemburg'da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Filistin'den bir katılım olacağını hatırlattı.