İspanya Dışişleri Bakanı Albares'den Avrupa'nın Dönüm Noktası Uyarısı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'nın Dönüm Noktasında

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Avrupa'nın kritik bir eşikte olduğunu ifade ederek, "Hepimizin bir karar vermesi ve tarafını seçmesi gerek. Ya demokratik değerlerin ve Avrupa'nın inşa edildiği değerlerin yanında olacağız ya da saldırganın." dedi.

Albares, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen G20 zirvesi sırasında İspanyol televizyonu La Sexta’ya verdiği demeçte, Avrupa'nın tarihin belirsiz bir döneminde olduğunu vurguladı.

Demokratik Değerlerin Yanında Olmalıyız

Albares, "Kesinlikle bir dönüm noktasındayız. Herkesin bir karar vermesi ve tarafını seçmesi gerekli. Açık bir şekilde Ukrayna'nın yanında olmalıyız." açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 3. yılına girdiğini hatırlatan Albares, bu saldırıların adaletsiz olduğunu, herhangi bir haklı nedeni bulunmadığını savundu.

İspanya'nın, savaşın başlangıcından itibaren Ukrayna'nın yanında yer aldığını yineleyen Albares, "Demokrasimizi, eşitlik ve çoğulculuk değerlerimizi savunarak güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Zelenskiy'e Destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yaptığı 'diktatör' suçlamasına tepkisini dile getiren Albares, "Zelenskiy, demokratik bir seçimle başkan oldu. Tamamen demokratik değerlerle görevdedir." değerlendirmesini yaptı.

Albares ayrıca, Rusya'yı savunan aşırı sağcı liderlere yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu skandal ve tamamen saçma bir şeydir. Bu savaşın tek babası Vladimir Putin'dir. Saldırganın yanında olmak, Avrupa projesine karşı çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmek ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.