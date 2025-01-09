İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, gelecek hafta Lübnan ve Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:08
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, gelecek hafta başında Lübnan ve Suriye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Albares'in ilk durağı Lübnan olacak.

Albares, kasımda yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde belirlenen 60 günlük sürenin sonuna doğru, Lübnan'daki siyasi liderlerle görüşmeler yapmayı planlıyor. Ziyaret kapsamında, Lübnan'da görevli Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) de ziyaret edilecek.

Lübnan'dan sonra Suriye'ye geçecek olan Bakan, 8 Aralık tarihinde Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni yönetim temsilcileriyle görüşecek. Ayrıca, Şam'daki etnik ve dini azınlıklara ait bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de toplantı yapmayı planlıyor.

Bunun yanı sıra, Albares'in, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin işkence üssü olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni de gezmesi bekleniyor. Ayrıca, İspanya'nın Şam Büyükelçiliğinde 2012 yılında indirilen İspanya bayrağının yeniden göndere çekilme törenine katılacak.

Jose Manuel Albares, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile birlikte, 3 Ocak'taki ziyaretinin ardından bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinden Suriye'ye giden üçüncü dışişleri bakanı olacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı
4
FETÖ firarisi İsmail Köse Bursa'da yakalandı, tutuklandı
5
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
6
TAİDER'in Kuzey Yıldızı Programı: Aile Şirketlerine Sürdürülebilirlik Rehberliği
7
Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak