İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, gelecek hafta başında Lübnan ve Suriye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Albares'in ilk durağı Lübnan olacak.

Albares, kasımda yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde belirlenen 60 günlük sürenin sonuna doğru, Lübnan'daki siyasi liderlerle görüşmeler yapmayı planlıyor. Ziyaret kapsamında, Lübnan'da görevli Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) de ziyaret edilecek.

Lübnan'dan sonra Suriye'ye geçecek olan Bakan, 8 Aralık tarihinde Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni yönetim temsilcileriyle görüşecek. Ayrıca, Şam'daki etnik ve dini azınlıklara ait bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de toplantı yapmayı planlıyor.

Bunun yanı sıra, Albares'in, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin işkence üssü olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni de gezmesi bekleniyor. Ayrıca, İspanya'nın Şam Büyükelçiliğinde 2012 yılında indirilen İspanya bayrağının yeniden göndere çekilme törenine katılacak.

Jose Manuel Albares, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile birlikte, 3 Ocak'taki ziyaretinin ardından bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinden Suriye'ye giden üçüncü dışişleri bakanı olacak.