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İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze Planını Kategorik Olarak Reddetti

İspanyol Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze'yi 'devralma' planına sert tepki gösterdi ve Filistin halkıyla dayanışma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:07
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze Planını Kategorik Olarak Reddetti

İspanya Dışişleri Bakanı Albares Trump's Gazze Planına Karşı Çıktı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planını "kategorik olarak reddettiklerini" açıkladı.

Albares, İspanya devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, "Öncelikle kategorik olarak bunu reddediyoruz. Filistinlilerin, özellikle de Gazzelilerin nereye gitmesi gerektiği tartışmasına kimse girmemeli. Gazzelilerin bizzat kendileri bu tartışmayı kapatmışlardır," dedi.

"Filistinli Gazzelilerin toprağı Gazzedir" diyen Albares, "Gazze, Filistin Devletinin geleceğinin bir parçasıdır. İspanya ve Filistin Devletini tanıyan 150 kadar ülkenin dahil olduğu dünyanın büyük bir kısmı böyle düşünüyor" ifadesini kullandı.

İspanya’nın Filistin halkıyla dayanışmasının süreceğini ve hasta çocuklar ile yaralıların bir kısmının İspanya'ya getirileceğini belirten Albares, iç ve dış politikada "tamamen egemen bir ülke olarak" kararlar aldıklarını vurgulayarak, hiçbir üçüncü ülkenin İspanya'ya ne yapması gerektiğini söylemesine gerek olmadığını dile getirdi.

Albares, ayrıca İsrail ve Filistin arasında "iki devletli çözümü" Avrupa Birliği'nin desteklediğini belirtti. "(Orta Doğu'yu kastederek) Yüzlerini Avrupa'ya çevirme zamanı geldi. Bizden, demokrasi için bir yol gösterici, BM'de çok taraflılığın ve uluslararası insancıl hukukun savunucusu olmamız bekleniyor. Bütün bu fikirler Avrupa'da doğdu ve onları korumamızın zamanı geldi," ifadelerini kullandı.

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