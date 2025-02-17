İspanya Dışişleri Bakanı Albares: 'Ukrayna ile Rusya Arasında Barış Ufukta Görünmüyor'

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Rusya-Ukrayna çatışmasında barış umudunun belirsiz olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:26
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: 'Ukrayna ile Rusya Arasında Barış Ufukta Görünmüyor'

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya ile Ukrayna arasında barışın hâlâ ufukta görünmediğini vurguladı. Albares, gelecekte olası bir barışın sadece Ukrayna'nın kazanması ve Avrupa'nın güvenliğinin garanti altına alınması ile mümkün olacağını belirtti.

Onda Cero'ya yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında Ukrayna'ya yönelik barış görüşmelerinden endişe duyduklarını ifade eden Albares, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek acil zirveyi değerlendirdi. Bu toplantının Münih Güvenlik Konferansına bir yanıt olup olmayacağı konusunda belirsizlik yaşadığını ifade etti.

Albares, Paris'teki zirvenin üç temel amaca hizmet edeceğini; bunların Avrupa'nın güvenliği için birliğin sağlanması, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın garanti altına alınması için yol haritasının belirlenmesi, ve Ukrayna'nın barış kazanmasına yardımcı olurken Avrupa güvenliğini koruma ihtiyacının vurgulanması olduğunu açıkladı.

Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı Avrupa'nın bir araya gelmesinin oldukça mantıklı bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, Ukrayna'ya yeni bir yönetim tarafından yapılan yaklaşımların kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için henüz birçok belirsizlik olduğunu dile getiren Albares, “Kimse Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmüyor, çünkü barış hâlâ çok uzakta” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yı bombalamaya devam edeceğini belirten Albares, yaşanan gelişmelerin barışın mümkün olan en kısa sürede nasıl sağlanacağına dair ipuçları sunduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki toplantıya Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.

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