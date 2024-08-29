İspanya Dışişleri Bakanı: Venezuela Krizine Çözüm Arayışında

İspanya, AB Dışişleri Bakanları Toplantısında Venezuela’ya Öncelik Veriyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 28 Temmuz’da gerçekleşen devlet başkanı seçimlerini tanımadıkları Venezuela’ya karşı Avrupa Birliği’nin (AB) ortak kararlar alması gerektiğini söyledi. Albares, Brüksel’deki gayriresmi toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, "İspanya, Venezuela ile ilgili AB’den yapılan tüm açıklamalarda itici güç oldu" ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları Hakkında Endişeler

Bakan Albares, "Venezuela’da sonucu doğrulamak için bağımsız bir denetim olmadan, hiçbir seçim sonucunu tanımayacağız. Bugünkü toplantının ardından bu konu net bir şekilde yeniden ele alınacaktır" dedi. Gözlemcilerin raporlarının seçim süreçleri hakkında ciddi şüpheler barındırdığını belirten Albares, mevcut sonuçların demokratik bir güvence sunmadığını vurguladı.

Yaptırım ve Diğer Adımlar

Albares, Venezuela’ya karşı AB’nin ortak kararlarının uygulanması ve gerekirse yaptırımlar üzerinde duracaklarını ifade etti. Ayrıca, Venezuela’daki muhalefet lideri Edmundo Gonzalez’ın toplantıya video konferans ile katılarak aktarımlar sağlayacağını belirtti.

Gazze’deki Durum ve AB’nin Rolü

İspanyol Bakan, AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacak diğer bir önemli konunun Gazze’deki durum olacağını belirtti. "Şu ana kadar 40 bin masum Filistinli hayatını kaybetti. Bu şiddet seviyesi kabul edilemez; Gazze’de hemen ateşkes sağlanmalı" şeklinde konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’daki Etkileri

Albares, Rusya'nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarından da söz etti. Ülkedeki enerji üretiminin yaklaşık %60’ının devre dışı kaldığını belirtirken, İspanya’nın Ukrayna’ya yeni jeneratör bağışında bulunduğunu iletti.