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İspanya, Düzensiz Göçmenlere Oturum ve Çalışma İzni Kolaylığı Getiriyor

İspanya hükümeti, düzensiz göçmenler için oturum ve çalışma izni alma şartlarını basitleştirerek 900 bin kişiye fırsat sunacak.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:47
İspanya, Düzensiz Göçmenlere Oturum ve Çalışma İzni Kolaylığı Getiriyor

İspanya'dan Önemli Düzenleme: 900 Bin Düzensiz Göçmene Fırsat

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, düzenli olmayan göçmenlerin oturum ve çalışma izni almasını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeyi onayladı. Bu kapsamda, üç yıl içinde 900 bin düzensiz göçmene yönelik yeni bir yasa tasarısı kabul edildi.

Yabancı Yasası'nda Yenilikler

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan düzenleme, Yabancı Yasası'nda köklü değişiklikler içermektedir ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Bu yeniliklerle, İspanya'da yaşayan düzensiz göçmenlerin oturum ve çalışma izni alma şartları büyük ölçüde kolaylaştırılacaktır.

Hedefler ve Amaçlar

Katılım, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin amacının mevcut yabancı işçilerin kalmalarını sağlamanın yanı sıra yeni işçilerin istihdamını teşvik etmek ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak olduğunu belirtti. Saiz, "13 yıldır yürürlükte olan Yabancı Yasası'nda en kapsamlı ve iddialı düzenlemeyi yaptık." dedi.

Gelecek İçin Umut Vaat Ediyor

Bakan Saiz, İspanya'nın sosyal ve ekonomik refahını korumak amacıyla yılda 250 ila 300 bin yabancı işçiye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Oturum ve çalışma izinleri ile ilgili prosedürlerin basitleştirildiği, mükerrerliklerin kaldırıldığı ve daha fazla hukuki dayanak sağlandığına dikkat çekerek, bu düzenlemenin mafyayla mücadele, dolandırıcılık ve hak ihlallerine karşı önlem almak adına önemli bir adım olacağını vurguladı.

Değişikliklerin Detayları

Yeni düzenleme ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde 900 bin kişinin demeç bilgisi ışığında oturum ve çalışma izni alması bekleniyor. Ayrıca, şimdiye kadar düzensiz göçmenlerin oturum izni alabilmesi için gereken süre 3 yıldan 2 yıla indirildi. İş arama ve geçici iş vizelerinin süresi 3 aydan 1 yıla çıkarılırken, geçici ikametten sonra uzun dönem ikamet için ülkeyi terk edip yeni vize ile geri gelme zorunluluğu da kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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