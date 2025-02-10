İspanya, Gazze'ye 12 Ton İnsani Yardım Gönderdi

İspanya, Gazze'ye Yardımlarını Gönderdi

İspanya, Gazze'ye ulaşmak üzere toplamda 12 ton insani yardım gönderdi. Yardımlar, sağlık ve barınma malzemeleri içeren 60 palet halinde Madrid'den Ürdün'ün başkenti Amman'a yola çıktı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid'deki Barajas Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yardımların Gazzeli Filistinlilerin insani koşullarını iyileştirmek amacıyla hazırlandığını belirtti.

İnsani Krizi Hafifletmek İçin Destek

Albares, "Yardımlar, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 600 kadar aile için toplamda 3 bin kişiye ulaştırılacak" dedi. Yardımların İspanyol Kızıl Haç ekipleri aracılığıyla Ürdün'de teslim edileceği açıklandı. Albares, Gazzeli Filistinlilerin hayatlarını kurtarma ve normale dönüşlerine destek olma amacıyla insani yardımların devam edeceğini vurguladı.

Gazzeli Filistinlilerin Hakları

Albares ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına da değinerek, "Gazze, Gazzeli Filistinlilerin toprağıdır ve onlarla birlikte yaşamaya devam etmelidir. Bizim gönderdiğimiz insani yardımlar, Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarına yeniden başlamaları için bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

İspanya’nın önceliklerinden birinin Gazze'deki insani krizi hafifletmek olduğunu belirten Albares, tüm Filistinlilerin normal bir yaşama dönmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, "İnsani yardımların ardından Gazze'nin özgün bir şekilde yeniden inşası için birlikte çalışmalıyız" dedi.

ABD ve AB İlişkileri Üzerine Yorumlar

Albares, Trump’ın AB'ye ek vergiler getirme planına dâir de yorumlarda bulundu ve "ABD, Avrupa Birliği'nin ilk müşterisi ve yatırımcısıdır. Bu ilişkilerin sürdürülmesi tüm taraflar için önemlidir" şeklinde konuştu. AB'nin her olasılığa karşı hazırlıklı olduğu ve bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

İspanya, Gazze'ye ulaştırılmak üzere sağlık ve barınma malzemelerinin olduğu 12 tonluk insani yardımı Madrid'den Ürdün'ün başkenti Amman'a gönderdi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares (ortada), Madrid'deki Barajas Havaalanında incelemede bulundu.

İspanya, Gazze'ye ulaştırılmak üzere sağlık ve barınma malzemelerinin olduğu 12 tonluk insani yardımı Madrid'den Ürdün'ün başkenti Amman'a gönderdi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares (ortada), Madrid'deki Barajas Havaalanında incelemede bulundu.