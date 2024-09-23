İspanya Hükümeti Lübnan'daki Vatandaşlarına Seyahat Uyarısı Yayınladı

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Acil Uyarı

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrasında ülkedeki vatandaşlarına ülkeyi terketmeleri için uyarıda bulundu. Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, mevcut koşullar altında Lübnan'a seyahat edilmemesi önerildi.

Mevcut Durum Hakkında Bilgilendirme

İspanya hükümeti, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ticari ulaşım yollarını kullanarak ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Özellikle, Lübnan'ın güney bölgeleri 'tehlikeli' olarak nitelendirilirken, Bekaa Vadisi ve Litani Nehri'nin güneyine seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Önemli Açıklamalar ve Değerlendirmeler

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının 'endişe verici' olduğunu belirterek, Lübnan'daki İspanyol askerlerinin moralinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bakanlık, ayrıca, İsrail'in bombardımanları sonucu yaşanan ölümler karşısında derin bir dehşet duyduğunu ve bu tür şiddetin durdurulması gerektiğinin altını çizdi. Uluslararası İnsancıl Hukukun önemi vurgulanarak, taraflara sivil hayat ve bu kurallara saygı göstermeleri çağrısında bulunuldu. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam anlamıyla uygulanması gerektiği ifade edildi.

Son Durum

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 1100 hedefe yönelik bombardımanlar düzenlendiği, bu saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın olmak üzere toplamda 356 kişinin yaşamını yitirdiği, 1246 kişinin ise yaralandığı bildirildi.