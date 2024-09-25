İspanya ile Meksika Arasında Siyasi Kriz

İspanya-Meksika İlişkilerinde Yeni Bir Kriz

Meksika'nın yeni devlet başkanı Claudia Sheinbaum Pardo, 2 Haziran'daki seçimlerin ardından 1 Ekim'de yemin edecek. Ancak, İspanya Kralı VI. Felipe'nin bu törene davet edilmemesi, iki ülke arasında büyük bir siyasi gerilime neden oldu.

İspanya'dan Kesin Tepki

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Meksika hükümetinin Kral Felipe’yi davetliler arasında dışarıda bırakmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, törene temsilci göndermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık, 'Meksika'nın seçilmiş liderinin yemin törenine Kralın davet edilmemesi durumu İspanya hükümeti tarafından şiddetle reddedilmektedir.' açıklamasında bulundu.

Geçmişten Günümüze Süregelen Sorunlar

Claudia Sheinbaum, temmuz ayında yaptığı bir konuşmada, "İspanyol fethinin geride bıraktığı katliam ve şiddet nedeniyle İspanya'dan af talep edilmesi gerekir." ifadelerini kullanmıştı. Bu yorum, İspanya ile ilişkilerin gerilmesine sebep olurken, aynı talep Andres Manuel Lopez Obrador tarafından da 2018'den bu yana gündeme getirilmişti.

İspanyol Hükümeti'nin Yanıtı

İspanyol resmi haber ajansı EFE, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak, Meksika'ya verilen tepkiyi "mantıklı, açık ve güçlü" şeklinde tanıttı. Bu gelişmeler, ikili ilişkilerdeki gerilimi daha da arttırmakta ve Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olarak Sheinbaum'un liderliğini zor bir duruma sokmaktadır.