İspanya-İsrail diplomatik krizi tırmanıyor: Sanchez'in 9 maddelik yaptırımı sonrası gerginlik

Sanchez'in İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımı sonrası İsrail'in suçlamalarını reddeden İspanya, iki ülke arasındaki diplomatik krizin tırmandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:41
İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez tarafından açıklanan 9 maddelik yaptırım kararının ardından İsrail tarafından yöneltilen suçlamaları ve alınan tedbirleri sert bir dille reddetti. Karar, iki ülke arasında diplomatik gerilimi yükseltti.

Hükümetten sert yanıt

İspanya hükümeti, İsrail hükümetinin İspanya ve İspanyol halkına yönelik antisemitizm suçlamalarını ve İspanya hükümetinin iki üyesinin (bakanlardan Yolanda Diaz ve Sira Rego) İsrail'e girişine getirilen kabul edilemez yasağı kesin bir dille reddediyor.

Açıklamada, alınan tedbirlerin Gazze ve Batı Şeria'daki insanlık dışı durumla ilgili olduğu, İspanyol toplumunun çoğunluğunun duygularına cevap verdiği ve ülkenin egemenliği ile barış, insan hakları ve uluslararası hukukun savunulması çerçevesinde alındığı vurgulandı.

Sanchez'in duyurusu: Yaptırımlar ve gerekçesi

Başbakan Pedro Sanchez, bu sabah yaptığı açıklamada İsrail'e karşı alınan tedbirleri duyurdu. Kararların arasında Kraliyet kararnamesiyle yasal olarak pekiştirilen silah ambargosu ve Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılanların İspanya'ya girişinin yasaklanması yer alıyor.

İsrail'in tepkisi ve karşı suçlamalar

İsrail hükümeti, İspanya'nın adımlarını antisemitizm ile suçlayarak, İspanya hükümetini bazı iddialarla eleştirdi. İsrail, ayrıca Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Hükümetin savunması ve önceki adımlar

İspanya hükümeti açıklamasında, son yıllarda 72 bin Sefarad'a İspanya'da vatandaşlık verildiğini hatırlattı ve hükümetin terör örgütü Hamas'ın saldırısını derhal kınadığı ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep ettiğini vurguladı. Ayrıca, Ocak 2023'te tarihteki ilk Antisemitizmle Mücadele Ulusal Planı'nın onaylandığı ve antisemitizm tanımının benimsendiği belirtildi.

Gelecek adımlar

Sanchez'in açıkladığı yaptırım maddelerinin yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu gelişme, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.

