İspanya: İsrail gözaltındaki İspanyolları derhal serbest bırakmalı

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkoyduğu İspanyolların derhal serbest bırakılmasını istedi. Filoda 65 İspanyol bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:19
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıda yasa dışı alıkoyduğu İspanyol vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Albares'in açıklamaları

Bakan Albares, RTVE'ye verdiği demeçte, filoda 65 İspanyol bulunduğunu söyledi. Albares, ellerinde net sayının olmadığını belirterek, "Filonun üyeleri İsrail'e hiçbir tehdit teşkil etmiyorlar, yasa dışı herhangi bir eylem gerçekleştirecek hiçbir düşmanlıkları da yok. Bu yüzden kesinlikle hiçbir şeyle suçlanmamalılar." ifadelerini kullandı.

Albares, önceliğin "uluslararası sularda masum bir şekilde geçiş haklarını kullandıklarından derhal serbest bırakılmalılar ve İspanya'ya dönmeleridir." olduğunu vurguladı.

Diplomatik adımlar ve koruma

Bakan, filodaki İspanyol vatandaşlarına ilişkin olarak "Onlara karşı haksız ve asılsız suçlamaları kabul etmeyeceğim." dedi ve katılımcıların "yalnızca dayanışma içinde olan barışçıl vatandaşlar" olduğunu belirtti. Albares, bu kişilerin tam diplomatik ve konsolosluk korumasına sahip olduğunu ifade etti.

Ayrıca, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı'nın saldırıyla ilgili nota verilmek üzere Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Not: İsrail, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından, Mayıs 2024'ten bu yana bu ülkede büyükelçi düzeyinde temsil edilmiyor.

